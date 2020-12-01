"Краснодар" - "Ренн": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В дебютном для себя сезоне в Лиге чемпионов УЕФА "Краснодар" не смог выйти в плей-офф турнира. После четырех сыгранных туров у "быков" всего одно очко и отставание от "Челси" и "Севильи" составляет девять баллов. Единственное, на что может претендовать российский клуб, – это выход в Лигу Европы УЕФА. Для этого в предстоящей игре у себя дома нужно просто обыграть французский "Ренн".

Первый матч между клубами завершился вничью 1:1, хотя прошел при достаточно ощутимом преимуществе хозяев. "Красно-черные" нанесли по воротам Сафонова семь ударов, но пробить голкипера смогли лишь однажды. "Краснодар" выстоял, но потом откровенно "поплыл". После матча с "Ренном" команда Мусаева провела восемь матчей в ЛЧ и РПЛ, проиграв семь (!) из них с общей разницей забитых и пропущенных мячей 6-18. При этом в шести встречах "Краснодар" пропускал минимум по два гола.

Единственная победа за этот период пришлась на матч с "Тамбовом", который обитает в подвале турнирной таблицы российской премьер-лиги. "Краснодар" выиграл с минимальным перевесом 1:0.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Футбол. Лига Европы. Матч "Краснодар" - "Боруссия" (Дортмунд)

Похвастаться какими-то впечатляющими результатами "Ренн" тоже не может. В ЛЧ подопечные Жюльена Стефана проиграли все три матча, а в национальном чемпионате трижды уступили, один раз выиграли и один раз сыграли вничью. То есть результат французского клуба лишь на одну ничью лучше, чем у "Краснодара". Это яркое свидетельство того, что клубам средней руки очень сложно выкладываться на двух фронтах. Им просто не хватает физических сил.

Предстоящая встреча важна для обоих клубов – победитель получит путевку в ЛЕ, а проигравший завершит евросезон. При ничейном исходе есть еще разные варианты, но говорить о них мы сейчас не станем. На домашнюю игру Мусаев может выставить сильнейший состав. Под вопросом лишь участие Максима Сафонова, у которого был коронавирус. Также не совсем ясны игровые кондиции Маркуса Берга.

Что касается котировок, то букмекеры не видят фаворита в этой игре. На победу обоих клубов предлагается коэффициент 2,7. Я разделяю мысль, что матч в Краснодаре на три результата. Поэтому, учитывая статус игры, предложу достаточно нейтральный вариант с обменом голами. Что у "Краснодара", что у "Рена" - достаточно неплохая линия атаки, но оборона трещит по швам. Думаю, так будет и на сей раз.

Ставка: обе команды забьют за 1,71.