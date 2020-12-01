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Женская сборная Грузии по футболу

Женская сборная Грузии по футболу проиграла все отборочные матчи ЕВРО-2022

Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (179)
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Для женской сборной Грузии по футболу это поражение стало десятым в отборочном цикле к чемпионату Европы 2022 года

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила в Тбилиси команде Боснии и Герцеговины 0:3 в заключительном отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.

Гости завладели игровым и территориальным преимуществом с первых минут встречи и сумели выйти вперед на 22 минуте. Автором забитого гола стала Мария Дамьянович.

Женская сборная Грузии по футболу
photo: Georgian Football Federation
Женская сборная Грузии по футболу проиграла Мальте в Тбилиси

На протяжении всего матча подопечные Левана Бажелидзе пытались создать остроту у ворот соперниц, но безуспешно. Грузинские футболистки так и не нанесли ни одного удара в створ ворот босниек.

В свою очередь футболистки из Боснии и Герцеговины регулярно беспокоили Татию Габуния и во втором тайме еще дважды заставили нашего голкипера вынуть мяч из сетки ворот. Дубль оформила София Крайсумович, отличившаяся на 64 и 77 минутах матча.

Для женской сборной Грузии по футболу это поражение стало десятым в отборочном цикле к ЕВРО-2022. Наша команда завершила выступление на последнем месте в группе "В" с катастрофической разницей забитых и пропущенных мячей – 3:45.

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Лидером группы является сборная Дании, которая победила во всех девяти матчах, забив 48 голов и пропустив только один мяч.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет в 2022 году в Англии.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (179)


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