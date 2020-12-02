"Брюгге" – "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Шансы действующего чемпиона России "Зенита" на выход в весеннюю стадию еврокубков, стремительно приближаются к нулю. После четырех туров в Лиге чемпионов у "Зенита" всего одно очко и в плей-офф турнира они уже точно не попадают. Есть лишь минимальная надежда на третье место и выход в Лигу Европы УЕФА. Но в такое развитие событий верится с трудом.

Для начала команде Семака надо на выезде обыграть "Брюгге" со счетом лучше, чем 2:1. Именно с таким результатом завершилась игра в Санкт-Петербурге. Если эта цель будет достигнута, то в заключительном туре российскому клубу надо сыграть не хуже, чем "Брюгге" в параллельном матче. Согласитесь, отдает утопией.

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin Игрок "Брюгге" Эммануэль Деннис (в центре) радуется забитому мячу

"Зенит" не может победить уже в трех встречах подряд. Между ничьими в РПЛ с "Ахматом" (2:2) и "Арсеналом" (0:0) уместилось выездное поражение от "Лацио" (1:3) в ЛЧ.

Что касается "Брюгге", то бельгийцы по-прежнему претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент у "черно-синих" четыре очка. В случае победы над "Зенитом" их станет уже семь. В параллельной игре встречаются "Боруссия" и "Лацио" (девять и восемь баллов соответственно). Бельгийцы будут болеть за немецкий клуб, потому что в заключительной игре "Брюгге" поедет в Рим и именно там решится судьба второго места в группе.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" — "Брюгге"

Обе встречи с "Боруссией" "Брюгге" проиграл с одинаковым счетом 0:3. Но сравнивать нынешнюю "Боруссию" с нынешним "Зенитом" нет никакого смысла. Уверен, что подход к воротам чемпиона России бельгийцы найдут. И может быть не один раз. Наверняка гости попытаются оказать сопротивление (все таки последний шанс) и даже забить, но в общий успех Дзюбы и компании, честно говоря, не верится. Слишком слабую игру в последнее время показывает чемпион России.

Ставка: "Брюгге" забьет минимум два гола за 1,9.