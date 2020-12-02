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Футбол. РПЛ. Матч Химки – Рубин

Хвича Кварацхелия вернулся к тренировкам после коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Грузинские спортсмены на международной арене (122)
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Без Кварацхелия сборная Грузии проиграла в финале Лиги наций УЕФА Северной Македонии, затем уступила Армении

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия, вернулся в расположение клуба и провел первое занятие в общей группе, говорится в сообщении на сайте "Рубина".

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Три недели назад Кварацхелия отправился в расположение сборной Грузии, где сдал положительный тест на коронавирус. В результате полузащитник был вынужден пропустить три ноябрьских матча национальной команды, а также две игры "Рубина" в российской премьер-лиге – против "Ростова" и ЦСКА.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Без Кварацхелия сборная Грузии проиграла в финале Лиги наций УЕФА Северной Македонии (0:1), затем устпила Армении (1:2) и завершила нынешний розыгрыш турнира нулевой ничьей с Эстонии.

Что касается "Рубина", то казанский клуб проиграл "Ростову" 0:2 и обыграл ЦСКА с минимальным преимуществом 1:0.

В текущем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 14 матчей, в которых забил два гола, отдал две голевые передачи и заработал для своих партнеров по команде три пенальти. Несколько раз грузинский полузащитник признавался лучшим игроком матча и попадал в символические сборные по итогам тура.

Стоит также отметить, что по итогам первой половины чемпионата России по футболу, Кварацхелия попал в топ-10 лучших игроков.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (122)


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