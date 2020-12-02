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Тренер Владимир Вайсс

"Мы не ушли победителями" – Вайсс рассказал о работе со сборной Грузии по футболу

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1072)
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По мнению Вайсса, в определенной степени на неудаче сборной Грузии сказалась пандемия COVID-19

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Бывший главный тренер сборной Грузии по футболу Владимир Вайсс в интервью словацкому изданию sport.sk дал первые комментарии, после того, как покинул свой пост.

Владимир Вайсс: пять лет на посту наставника сборной Грузии - фото>>

Владимир Вайсс. Матч между сборными Грузии и Армении по футболу
© Sputnik / Alex Shlamov
Вайсс: в матче с Арменией нас вновь подвела реализация моментов

"Работа в сборной Грузии была для меня вызовом вне зависимости от того, как она завершилась – удачно или нет. Для достижения цели нам не хватило одного гола – мы проиграли Северной Македонии 0:1. Я проработал со сборной Грузии почти пять лет – это большой срок как в моей тренерской карьере, так и в жизни. Может быть я не ушел победителем, но мы с моими ассистентами покинули сборную Грузии с чистой совестью и оставили свой след. Жизнь продолжается", – сказал Вайсс изданию.

Отметил Вайсс и тот факт, что в определенной степени на неудаче сборной Грузии сказалась пандемия COVID-19.

"Сейчас непростое время для всех, и спорт не исключение. Когда проводишь матчи при пустых трибунах без зрителей – теряются эмоции. Я это испытал на себе. Решающий матч нам пришлось проводить без болельщиков на стадионе, и нам не хватило их поддержки. Зрители обязательно должны быть на трибунах, особенно когда проводятся матчи национальных сборных. Я очень надеюсь, что через несколько месяцев все исправится", – отметил словацкий специалист.

Коснулся Вайсс и темы своего будущего:

Тренер Владимир Вайсс
© Sputnik / STRINGER
Владимир Вайсс: пять лет на посту наставника сборной Грузии - фото
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"Я бы хотел вернуться к тренерской деятельности на клубном уровне. Посмотрим какие будут предложения. В мире миллионы тренеров, но не так много хороших клубов. Поэтому далеко не всегда получается выбрать то, что ты хочешь. Я хочу найти такое место работы, которое повысит мой уровень и будет приносить мне радость", – добавил Владимир Вайсс.

Вайсс проработал со сборной Грузии с февраля 2016 по ноябрь 2020 года. Под руководством словацкого специалиста сборная вышла в финал Лиги наций УЕФА, но в решающем матче, который состоялся в Тбилиси при пустых трибунах, уступила Северной Македонии со счетом 0:1.

После этого поражения Вайссу оставалось провести на посту главного тренера команды еще два матча. Это были встречи текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА против Армении и Эстонии. Но, проиграв Армении 1:2, словацкий специалист раньше срока покинул пост наставника грузинской команды.

До того как возглавить сборную Грузии, Вайсс работал с четырьмя клубами: "Артмедиа", "Слован" (оба Словакия), "Сатурн" (Россия) и "Кайрат" (Казахстан). Помимо этого Вайсс возглавлял сборную Словакии, которую вывел на чемпионат мира 2010 года.

Темы:
Спорт в Грузии (1072)


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