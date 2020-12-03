Подопечный Кахабера Цхададзе поднял руку на тренера – СМИ

Причину произошедшего СМИ назвать затрудняются, но признают, что слухи об "ужасном микроклимате" в футбольном коллективе ходят давно

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Расставание главного тренера казахстанской футбольной команды "Ордабасы" Кахабера Цхададзе со своими подопечными закончилось дракой, об этом в своем Телеграм-канале сообщает спортивный журналист Айдын Кожахмет.

Причину произошедшего Кожахмет назвать затрудняется, но подчеркивает, что слухи об "ужасном микроклимате" в футбольном коллективе ходят давно.

По его словам, сразу после матча последнего тура с "Окжетпесом" один из футболистов команды устроил драку с помощником Цхададзе. Как пишет Кожахмет, очевидцы утверждают, что ассистент тренера Чихрадзе за несколько минут до конца игры подозвал одного из запасных, дал задание разминаться и переодеваться.

"Игрок выполнил установку и подошел к главному тренеру. А тот стал возмущаться. Мол, тебя кто звал? И все на повышенных тонах. Игрок вернулся на трибуну. А после матча, в раздевалке, футболист отказался пожимать руку Чихрадзе. Слово за слово, и игрок нанес мощный удар в челюсть грузинскому тренеру. Началась потасовка, но руководство клуба быстро разняло дерущихся", – пишет журналист.

Цхададзе является главным тренером казахстанской "Орбабасы" с 2018 года. По словам казахстанского журналиста, после мачта "Ордабасы" с "Окжетпесом", после которого и произошел вышеописанный инцидент, Цхададзе собирался покинуть пост главного тренера команды.

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Цхададзе – советский и грузинский футболист, тренер. Футболом начал заниматься в 1976 году в руставском детском клубе "Ариши". Прошел большой путь в качестве футболиста от руставского клуба "Металлург" до махачкалинского "Анжи", играл в сборных Грузии и СНГ. Тренерскую карьеру начал с 2001 года в Грузии – тренировал тбилисский "Локомотив".