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Сборная Грузия по регби

Главный тренер сборной Грузии по регби: "нам нельзя отдавать мяч Фиджи"

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Спорт в Грузии (1073)
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Наставник "лелос" отметил, что сборная Грузии хорошо знает слабые и сильные стороны соперника

ТБИЛИСИ, 3 дек – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили прокомментировал предстоящий матч своих подопечных против Фиджи на Осеннем Кубке Наций, говорится в сообщении на сайте Союза регби Грузии.

"С Ирландией мы играли в воскресенье, поэтому для подготовки к матчу с Фиджи у нас на один день меньше. Это последняя неделя турнира, поэтому мы сфокусированы на восстановлении физических сил и работе над деталями. Сейчас проводим тренировки слабой и средней интенсивности", – сказал Маисашвили.

При этом наставник "лелос" отметил, что сборная Грузии хорошо знает слабые и сильные стороны соперника.

Матч Грузия-Ирландия по регби
FB / Georgian Rugby
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"Нам хорошо знакома игра Фиджи. Мы знаем их слабые и сильные стороны и постараемся использовать их в своих целях. Как мне кажется, залогом успеха в предстоящем матче станет игра в статической фазе, коридоре и схватке. Если хорошо себя проявим в этих аспектах, то можем победить. Главное для нас – не отдать мяч сопернику, как это произошло во встрече против Ирландии. Тогда нам будет непросто", – подчеркнул Маисашвили.

Так же, по словам наставника сборной Грузии, нельзя говорить о несыгранности фиджийцев, даже несмотря на то, что на турнире они не провели ни одного матча. Как считает Маисашвили, они, наоборот, будут более отдохнувшими, по сравнению с грузинами.

Необходимо отметить, что сборная Фиджи не провела на Осеннем Кубке Наций ни одного матча, так как перед началом турнира у большинства игроков был обнаружен коронавирус. Во всех трех встречах островитянам было засчитано техническое поражение 0:28. Тем не менее, команда не снялась с турнира и сыграет со сборной Грузии в матче за 7-8 место.

Встреча между сборными Грузии и Фиджи состоится 5 декабря на стадионе "Маррифилд" в Эдинбурге.

Темы:
Спорт в Грузии (1073)


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