Грузия примет финальную часть молодежного ЕВРО-2023 по футболу

Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет на стадионе в Батуми, а матч открытия примет Румыния

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузия и Румыния примут матчи финального турнира 24-го чемпионата Европы по футболу 2023 года среди молодежных команд (до 21 года), говорится в решении Исполнительного комитета УЕФА.

В финальном турнире примут участие 16 европейских команд, которые будут разделены на четыре группы. Каждая страна примет по две группы. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет на стадионе в Батуми, а матч открытия примет Румыния.

Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организаторы - Грузия и Румыния, сыграют в финальной стадии без прохождения квалификационного этапа.

Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился.

"Отрадно, что наша команда, как и молодежная сборная Румынии, автоматически выйдет в финал. Проведение турнира важно прежде всего в том смысле, что футбол будет более популярен в Грузии. Для нашей молодежи это будет большой опыт, который будет использован в будущем для игры в главной сборной", - сказал Кобиашвили.

Групповые матчи пройдут на четырех стадионах: в том числе в Батуми, Поти и Тбилиси ("Динамо Арена" и "Михаил Месхи").