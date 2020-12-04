Два трехочковых броска Торнике Шенгелия перевернули игру ЦСКА с "Олимпиакосом"

Грузинский форвард стал вторым по результативности в составе победителей, набрав 10 очков

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Московский ЦСКА одержал очередную победу в Евролиге, обыграв на своем паркете греческий "Олимпиакос" 80:61. Одним из ключевых авторов победы стал капитан сборной Грузии – Торнике Шенгелия.

Грузинский форвард стал вторым по результативности в составе победителей, набрав 10 очков. По этому показателю Шенгелия уступил только Майку Джеймсу, на счету которого 16 баллов.

ЦСКА очень расслабленно начал первую четверть и в какой-то момент счет на табло был 9:17 в пользу греческого клуба. Именно в этот момент главный тренер "армейцев" Итудис попросил тайм-аут и быстро перестроил своих игроков. Сразу же после внесенных корректив, Шенгелия отметился двумя подряд трехочковыми бросками, которые стали переломными в матче.

В итоге, ЦСКА выиграл первую четверть 20:19 и в трех оставшихся отрезках матча только наращивал свое преимущество.

Для "армейцев" победа над "Олимпиакосом" стала седьмой подряд в текущем розыгрыше Евролиги. Этот результат позволил ЦСКА выйти на первое место в турнирной таблице. Следующий матч на турнире московский клуб проведет 11 декабря против "Химок".

Шенгелия перешел в ЦСКА летом этого года из испанской "Басконии". Контракт 29-летнего грузинского баскетболиста с "армейцами" рассчитан на три года.