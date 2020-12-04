Хвича Кварацхелия может выйти на поле в ближайшем матче "Рубина" в РПЛ

Спортсмен вынужден был пропустить две игры "Рубина" в чемпионате России из-за положительного теста на коронавирус

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может выйти на поле в матче XVII тура российской премьер-лиги против "Локомотива", сообщает спортивное издание capitalsport.info со ссылкой на свой источник.

Хвича Кварацхелия в топ-10 лучших футболистов первого круга чемпионата России>>

Тест Кварацхелия на коронавирус дал отрицательный результат. Полузащитник уже начал тренироваться в общей группе.

Три недели назад Кварацхелия отправился в расположение сборной Грузии, где сдал положительный тест на коронавирус. В результате полузащитник был вынужден пропустить три ноябрьских матча национальной команды, а также две игры "Рубина" в чемпионате России – против "Ростова" и ЦСКА.

В текущем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 14 матчей, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи и заработал для своих партнеров три пенальти. За это время казанский клуб забил 21 гол, то есть грузинский полузащитник имеет непосредственное отношение к 33% забитым голам своей команды.

Стоит также отметить, что по итогам первой половины чемпионата России, Кварацхелия попал в топ-10 лучших игроков.