16:20 04 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0107
  • 100 RUB4.4084
  • USD3.3119
Поиск
Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия может выйти на поле в ближайшем матче "Рубина" в РПЛ

© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (124)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1e/249856218.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201204/250249394/Khvicha-Kvaratskheliya-mozhet-vyyti-na-pole-v-blizhayshem-matche-Rubina-v-RPL.html

Спортсмен вынужден был пропустить две игры "Рубина" в чемпионате России из-за положительного теста на коронавирус

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может выйти на поле в матче XVII тура российской премьер-лиги против "Локомотива", сообщает спортивное издание capitalsport.info со ссылкой на свой источник.

Хвича Кварацхелия в топ-10 лучших футболистов первого круга чемпионата России>>

Тест Кварацхелия на коронавирус дал отрицательный результат. Полузащитник уже начал тренироваться в общей группе.

Три недели назад Кварацхелия отправился в расположение сборной Грузии, где сдал положительный тест на коронавирус. В результате полузащитник был вынужден пропустить три ноябрьских матча национальной команды, а также две игры "Рубина" в чемпионате России – против "Ростова" и ЦСКА.

В текущем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 14 матчей, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи и заработал для своих партнеров три пенальти. За это время казанский клуб забил 21 гол, то есть грузинский полузащитник имеет непосредственное отношение к 33% забитым голам своей команды.

Стоит также отметить, что по итогам первой половины чемпионата России, Кварацхелия попал в топ-10 лучших игроков.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (124)
Теги:
Россия, клуб "Рубин", футбол, Хвича Кварацхелия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19 - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться