Назван состав сборной Грузии по регби на матч против Фиджи

Сборные Грузии и Фиджи заняли в своих группах на Осеннем Кубке Наций последние места и в матче плей-офф разыграют между собой 7-8 позиции на турнире

ТБИЛИСИ, 4 дек – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили определился со стартовым составом на матч против Фиджи, который состоится 5 декабря на стадионе "Маррифилд" в Эдинбурге.

В связи с травмами Беки Горгадзе и Лаши Хмаладзе тренерский штаб "лелос" был вынужден внести изменения в стартовый состав своих подопечных.

Состав сборной Грузии на матч против Фиджи:

Форварды:

Михаил Нариашвили ("Монпелье", Франция), Шалва Мамукашвили ("Лестер Тайгерс", Англия), Бека Гигашвили ("Тулон", Франция), Лаша Джаяни ("Армази", Грузия), Котэ Микаутадзе ("Байон", Франция), Отар Гиоргадзе ("Брив", Франция), Бека Сагинадзе ("Орийак", Франция), Торнике Джалагония ("Биарицц", Франция).

Полузащитники:

Васил Лобжанидзе и Тедо Абжандадзе (оба "Брив", Франция).

Бэки:

Сандро Тодуа ("Батуми", Грузия), Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба), Георгий Квеселадзе ("Армази", Грузия), Акакий Табуцадзе ("Лело-Сарацинс", Грузия), Сосо Матиашвили ("Академия", Грузия).

"Нам хорошо знакома игра Фиджи. Мы знаем их слабые и сильные стороны и постараемся использовать их в своих целях. Как мне кажется, залогом успеха в предстоящем матче станет игра в статической фазе, коридоре и схватке. Если хорошо себя проявим в этих аспектах, то можем победить. Главное для нас – не отдать мяч сопернику, как это произошло во встрече против Ирландии. Тогда нам будет непросто", - сказал Маисашвили на предматчевой пресс-конференции.

Сборные Грузии и Фиджи заняли в своих группах на Осеннем Кубке Наций последние места и в матче плей-офф разыграют между собой 7-8 позиции на турнире. При этом стоит отметить, что сборная Фиджи не провела на Осеннем Кубке Наций ни одного матча, так как перед началом турнира у большинства игроков был обнаружен коронавирус. Во всех трех встречах островитянам было засчитано техническое поражение 0:28.

Что касается грузинских регбистов, то они уступили Англии (0:48), Уэльсу (0:18) и Ирландии (10:23). При этом автор единственной попытки в составе "лелос" Георгий Квеселадзе был признан лучшим игроком третьего тура.

Матч между сборными Грузии и Фиджи начнется в 16:00 по тбилисскому времени.

Сборные Грузии и Фиджи встречались между собой четыре раза. Трижды победу праздновали островитяне (45:10, 37:15, 24:19), а один раз сильнее оказались грузинские регбисты, победившие в 2016 году в тест-матче 14:3.