"Локомотив" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программа XVII тура чемпионата России по футболу откроется матчем в Москве, где "Локомотив" примет казанский "Рубин". Клубы объединяет не только соседство в турнирной таблице (седьмое-девятое место), но и определенные игровые и кадровые проблемы.

Посередине минувшей недели "Локомотив" проиграл в Лиге чемпионов УЕФА "Зальцбургу" 1:3 дома и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. У "железнодорожников" есть еще надежда на попадание в Лигу Европы с третьего места, но для этого подопечным Николича в заключительном туре необходимо обыгрывать "Баварию" в Мюнхене и надеяться, что в параллельной игре "Атлетико" победит на выезде "Зальцбург". Слишком много "если".

У "Локомотива" все плохо и в национальном чемпионате. Из пяти последних матчей РПЛ "железнодорожники" выиграли только один – у тульского "Арсенала" (1:0), при трех поражениях и одной ничьей. Игра на два фронта явно сказалась на результатах московского клуба.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. Лига чемпионов. Матч "Локомотив" – "Бавария"

Что касается "Рубина", то, проиграв с одинаковым счетом 0:2 "Химкам" и "Ростову", в прошлые выходные подопечные Леонида Слуцкого, наконец, подняли голову и обыграли одного из лидеров чемпионата ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Деспотович, который оправился после травмы. Правда, в этой же игре сербский нападающий снова получил повреждение, и его участие в матче с "Локомотивом" под вопросом. Как и капитана команды – Филипа Уремовича.

Но есть для "Рубина" и хорошие новости. В строй возвращается основной креативщик клуба – Хвича Кварацхелия. У грузинского полузащитника был коронавирус, но сейчас, кажется, все в порядке и хавбек готов выйти на поле.

© photo: Sputnik / Alexey Nasirov Игрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия

Кадровые проблемы, и причем серьезные, есть и у "Локомотива". Куликов, Магкеев – дисквалифицированы; Зе Луиш, Смолов, Баринов – травмированы; у Крыховяка подозрение на "корону", и его участие в матче под вопросом. Отсутствие такого количества игроков на фоне провальное еврокампании и соответствующего эмоционального фона, все это говорит не в пользу хозяев. В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают "железнодорожникам", но я думаю, что "Рубин" вполне может зацепиться за очки в Москве.

Ставка: "Рубин" не проиграет за 1,55.