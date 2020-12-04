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Футбол. Кубок России. Матч Локомотив - Рубин

"Локомотив" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1000)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201204/250253090/Lokomotiv---Rubin-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Локомотив" и "Рубин"

Программа XVII тура чемпионата России по футболу откроется матчем в Москве, где "Локомотив" примет казанский "Рубин". Клубы объединяет не только соседство в турнирной таблице (седьмое-девятое место), но и определенные игровые и кадровые проблемы.

Посередине минувшей недели "Локомотив" проиграл в Лиге чемпионов УЕФА "Зальцбургу" 1:3 дома и лишился шансов на выход в плей-офф турнира. У "железнодорожников" есть еще надежда на попадание в Лигу Европы с третьего места, но для этого подопечным Николича в заключительном туре необходимо обыгрывать "Баварию" в Мюнхене и надеяться, что в параллельной игре "Атлетико" победит на выезде "Зальцбург". Слишком много "если".

У "Локомотива" все плохо и в национальном чемпионате. Из пяти последних матчей РПЛ "железнодорожники" выиграли только один – у тульского "Арсенала" (1:0), при трех поражениях и одной ничьей. Игра на два фронта явно сказалась на результатах московского клуба.

Футбол. Лига чемпионов. Матч Локомотив – Бавария
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Футбол. Лига чемпионов. Матч "Локомотив" – "Бавария"

Что касается "Рубина", то, проиграв с одинаковым счетом 0:2 "Химкам" и "Ростову", в прошлые выходные подопечные Леонида Слуцкого, наконец, подняли голову и обыграли одного из лидеров чемпионата ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Деспотович, который оправился после травмы. Правда, в этой же игре сербский нападающий снова получил повреждение, и его участие в матче с "Локомотивом" под вопросом. Как и капитана команды – Филипа Уремовича.

Но есть для "Рубина" и хорошие новости. В строй возвращается основной креативщик клуба – Хвича Кварацхелия. У грузинского полузащитника был коронавирус, но сейчас, кажется, все в порядке и хавбек готов выйти на поле.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Nasirov
Игрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия

Кадровые проблемы, и причем серьезные, есть и у "Локомотива". Куликов, Магкеев – дисквалифицированы; Зе Луиш, Смолов, Баринов – травмированы; у Крыховяка подозрение на "корону", и его участие в матче под вопросом. Отсутствие такого количества игроков на фоне провальное еврокампании и соответствующего эмоционального фона, все это говорит не в пользу хозяев. В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают "железнодорожникам", но я думаю, что "Рубин" вполне может зацепиться за очки в Москве.

Ставка: "Рубин" не проиграет за 1,55.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1000)
Теги:
ФК "Локомотив", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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