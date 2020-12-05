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Футбол. Лига чемпионов. Матч Краснодар – Севилья

"Краснодар" - "Ротор": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1001)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Краснодар" и "Ротор"

"Краснодар" – единственный российский клуб, который сумел выйти в весеннюю стадию еврокубков. Обыграв у себя дома "Ренн" 1:0, "быки" заняли в лигочемпионском квартете третье место и обеспечили себе продолжение борьбы в Лиге Европы УЕФА. Теперь подопечным Мусаева можно полностью сконцентрироваться на российской премьер-лиге.

В XVII туре РПЛ "Краснодар", снова у себя дома, сыграет со слабейшей на данный момент командой чемпионата – "Ротором". Это отличный шанс, чтобы добавить своим болельщикам позитивных эмоций. В пяти последних матчах национального первенства "быки" одержали только одну (!) победу (над "Тамбовом" 1:0), при четырех поражениях. Потеря такого количества очков отбросила клуб в нижнюю часть турнирной таблицы на 10 место. Решив все вопросы в Европе нужно в срочном порядке менять ситуацию у себя дома.

Футбол. Лига Европы. Матч Краснодар - Боруссия (Дортмунд)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Футбол. Лига Европы. Матч "Краснодар" - "Боруссия" (Дортмунд)

"Ротор" в каждом матче предпринимает отчаянные попытки набрать хоть какие-то очки. Пока у волгоградской команды это получается с грехом пополам. В четырех последних играх подопечные Хацкевича набрали два очка из 12 возможных, забив при этом только один гол (ничья 1:1 с "Арсеналом").

Необходимо отметить, что в каждом матче "Ротор" создает достаточное количество опасных и голевых моментов, но вот их реализация оставляет желать лучшего. Иногда мяч просто не идет в ворота. Неудивительно, что "Ротор" – единственная команда РПЛ, которая до сих пор не перевалила отметку в 10 забитых мячей.

Футбол. РПЛ. Матч Химки — Ротор
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"

Вполне возможно, что и в предстоящей игре "Ротор" не сможет забить. Дело в том, что из-за дисквалификации против "Краснодара" не сыграет Зурико Давиташвили – один из главных креативщиков команды. Без него гостям будет совсем непросто. Что касается "Краснодара", то, как мне кажется, впервые за долгое время "быки" могут сыграть без груза психологической ответственности, как говорится, в свое удовольствие. Травмированных у Мусаева нет, а атакующая линия способна (при желании) забить несколько мячей в ворота соперника.

Ставка: "Краснодар" победит и в матче будет забито больше 2.5 голов за 2,15.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1001)
Теги:
клуб "Краснодар", Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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