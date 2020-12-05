13:54 05 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0304
  • 100 RUB4.4551
  • USD3.3115
Поиск
ФК Гагра стал обладателем Кубка Грузии по футболу

ФК "Гагра" стал обладателем Кубка Грузии по футболу

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спорт в Грузии (1074)
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/05/250255550.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201205/250255584/FK-Gagra-stal-obladatelem-Kubka-Gruzii-po-futbolu.html

Благодаря победе в Кубке Грузии "Гагра" получил право участия в Лиге конференций – новом турнире под эгидой УЕФА, который впервые будет разыгран в следующем сезоне

ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Гагра" стал обладателем Кубка Грузии по футболу. В финале, который состоялся в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе, подопечные Гаги Киркитадзе обыграли "Самгурали" в серии пенальти (5:3).

Новый батумский стадион
photo : Georgian Football Federation / FB
Грузия примет финальную часть молодежного ЕВРО-2023 по футболу

"Гагра" во второй раз в своей истории выигрывает трофей имени Давида Кипиани.

Что касается непосредственно матча, то он прошел в напряженной и вязкой борьбе. За 120 минут игрового времени ни одна из сторон фактически не создала ни одного голевого момента, поэтому счет 0:0 выглядел вполне закономерным.

Стоит отметить, что впервые в истории Кубка Грузии в финале встретились клубы, представляющие вторую Лигу национального первенства.

Благодаря победе в Кубке Грузии "Гагра" получил право участия в Лиге конференций – новом турнире под эгидой УЕФА, который впервые будет разыгран в следующем сезоне.

Темы:
Спорт в Грузии (1074)
Теги:
Грузия, спорт, футбол, Кубок Грузии


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары
В Калифорнии найден новый монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?
В Калифорнии найден новый монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться