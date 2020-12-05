ФК "Гагра" стал обладателем Кубка Грузии по футболу

Благодаря победе в Кубке Грузии "Гагра" получил право участия в Лиге конференций – новом турнире под эгидой УЕФА, который впервые будет разыгран в следующем сезоне

ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Гагра" стал обладателем Кубка Грузии по футболу. В финале, который состоялся в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе, подопечные Гаги Киркитадзе обыграли "Самгурали" в серии пенальти (5:3).

"Гагра" во второй раз в своей истории выигрывает трофей имени Давида Кипиани.

Что касается непосредственно матча, то он прошел в напряженной и вязкой борьбе. За 120 минут игрового времени ни одна из сторон фактически не создала ни одного голевого момента, поэтому счет 0:0 выглядел вполне закономерным.

Стоит отметить, что впервые в истории Кубка Грузии в финале встретились клубы, представляющие вторую Лигу национального первенства.

Благодаря победе в Кубке Грузии "Гагра" получил право участия в Лиге конференций – новом турнире под эгидой УЕФА, который впервые будет разыгран в следующем сезоне.