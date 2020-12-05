Сборная Грузии по регби уступила Фиджи на Осеннем Кубке Наций

Таким образом, сборная Грузии заняла на Осеннем Кубке Наций последнее, восьмое место, а победитель турнира будет выявлен 6 декабря

ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Национальная команда Грузии по регби уступила Фиджи 24:38 в заключительном матче Кубка Осенних Наций. Игра состоялась в Эдинбурге на стадионе "Маррифилд".

На счету победителей шесть удачных попыток и четыре реализации. Особенно стоит отметить Немана Надоло, который трижды сумел занести мяч в зачетную зону сборной Грузии. Все реализации в составе островитян выполнил Волавола.

Что касается сборной Грузии, то на счету "лелос" три удачные попытки, три реализации и один точно выполненный штрафной удар. Бека Сагинадзе дважды занес мяч в зачетную зону Фиджи, а еще одна попытка на счету Георгия Меликидзе. Все реализации и штрафной исполнил Тедо Абжандадзе.

Таким образом, сборная Грузии заняла на Осеннем Кубке Наций последнее, восьмое место.

Титул победителя турнира между собой разыграют сборные Англии и Франции, которые сыграют 6 декабря в Лондоне на стадионе "Твикенхэм".