Главный тренер сборной Грузии по регби прокомментировал поражение от Фиджи

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили считает, что причиной поражения в матче с Фиджи (24:38) на Кубке Осенних Наций стало давление со стороны соперника, из-под которого его подопечные так и не смогли выйти.

"С первых минут мы сами подвергли себя давлению и никак не смогли выйти из-под него. Изначально наш план состоял в том, чтобы перенести мяч на половину поля Фиджи и там навязать сопернику свою игру, но у нас не получилось этого сделать. Нынешняя сборная Фиджи – это команда, с которой нельзя расслабиться даже на минуту. Они такого не прощают", - сказал Маисашвили.

На Осеннем Кубке Наций сборная Грузии проиграла все четыре матча. Тем не менее, наставник "лелос" считает, что это повысило уровень грузинской команды.

"Несмотря на четыре поражения, качество игры нашей команды улучшалось от матча к матчу. Мы приобрели бесценный опыт и стали гораздо лучшей командой, чем были до турнира. Мы проработали множество деталей, на которых раньше у нас не было времени. У нас был реальный шанс обыграть Фиджи, но из-за недостатка опыта и отсутствия глубины на некоторых позициях это оказалось слишком сложной задачей", - отметил Маисашвили.

На Осеннем Кубке Наций сборная Грузии проиграла все четыре встречи: Англии (0:40), Уэльсу (0:18), Ирландии (10:23), Фиджи (24:38) и заняла последнее, восьмое место.

Титул победителя турнира между собой разыграют сборные Англии и Франции, которые встретятся 6 декабря в Лондоне на стадионе "Твикенхэм".