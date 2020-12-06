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Сборная Грузии. Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций

Главный тренер сборной Грузии по регби прокомментировал поражение от Фиджи

© photo: AFP 2020 / ANDY BUCHANAN
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (158)
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На Осеннем Кубке Наций сборная Грузии проиграла все четыре встречи и заняла последнее, восьмое место

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили считает, что причиной поражения в матче с Фиджи (24:38) на Кубке Осенних Наций стало давление со стороны соперника, из-под которого его подопечные так и не смогли выйти.

Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций
© photo: AFP 2020 / ANDY BUCHANAN
Сборная Грузии по регби уступила Фиджи на Осеннем Кубке Наций

"С первых минут мы сами подвергли себя давлению и никак не смогли выйти из-под него. Изначально наш план состоял в том, чтобы перенести мяч на половину поля Фиджи и там навязать сопернику свою игру, но у нас не получилось этого сделать. Нынешняя сборная Фиджи – это команда, с которой нельзя расслабиться даже на минуту. Они такого не прощают", - сказал Маисашвили.

На Осеннем Кубке Наций сборная Грузии проиграла все четыре матча. Тем не менее, наставник "лелос" считает, что это повысило уровень грузинской команды.

Матч Грузия-Ирландия по регби
FB / Georgian Rugby
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"Несмотря на четыре поражения, качество игры нашей команды улучшалось от матча к матчу. Мы приобрели бесценный опыт и стали гораздо лучшей командой, чем были до турнира. Мы проработали множество деталей, на которых раньше у нас не было времени. У нас был реальный шанс обыграть Фиджи, но из-за недостатка опыта и отсутствия глубины на некоторых позициях это оказалось слишком сложной задачей", - отметил Маисашвили.

На Осеннем Кубке Наций сборная Грузии проиграла все четыре встречи: Англии (0:40), Уэльсу (0:18), Ирландии (10:23), Фиджи (24:38) и заняла последнее, восьмое место.

Титул победителя турнира между собой разыграют сборные Англии и Франции, которые встретятся 6 декабря в Лондоне на стадионе "Твикенхэм".

 

Темы:
Новости грузинского регби (158)
Теги:
Сборная Грузии по регби, Союз регби Грузии, регби


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