Грузинский боец без правил одержал вторую победу на турнире UFC

Кроме двух боев на турнирах UFC, Долидзе провел восемь поединков в ММА, в которых ни разу не проиграл

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Грузинский боец Роман Долидзе победил бразильца Джона Арте в главном карде турнира UFC Fight Night, проходящем в эти дни в Лас-Вегасе (США).

Долидзе, выступающий в полутяжелом весе, была присуждена победа раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).

Для грузинского бойца этот бой был вторым в промоушене UFC. В первом поединке Долидзе одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым. Всего на счету Долидзе восемь боев в ММА, в которых он ни разу не проиграл.

Стоит отметить, что на этом же турнире победу одержал еще один грузин – Илья Топурия. В первом же раунде он нокаутировал американца Дэймона Джексона.

Долидзе – уроженец Батуми. Родился в семье инженера в 1988 году. Окончил батумскую духовную семинарию, однако потом решил связать свою жизнь со спортом. Профессионально стал заниматься боями в 2009 году. В последние годы живет и тренируется в Одессе.