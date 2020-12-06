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Грузинский боец Роман Долидзе

Грузинский боец без правил одержал вторую победу на турнире UFC

photo: Roman Dolidze / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (127)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201206/250263534/Gruzinskiy-boets-bez-pravil-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-turnire-UFC.html

Кроме двух боев на турнирах UFC, Долидзе провел восемь поединков в ММА, в которых ни разу не проиграл

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Грузинский боец Роман Долидзе победил бразильца Джона Арте в главном карде турнира UFC Fight Night, проходящем в эти дни в Лас-Вегасе (США).

Долидзе, выступающий в полутяжелом весе, была присуждена победа раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).

Для грузинского бойца этот бой был вторым в промоушене UFC. В первом поединке Долидзе одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым. Всего на счету Долидзе восемь боев в ММА, в которых он ни разу не проиграл.

Стоит отметить, что на этом же турнире победу одержал еще один грузин – Илья Топурия. В первом же раунде он нокаутировал американца Дэймона Джексона.

Долидзе – уроженец Батуми. Родился в семье инженера в 1988 году. Окончил батумскую духовную семинарию, однако потом решил связать свою жизнь со спортом. Профессионально стал заниматься боями в 2009 году. В последние годы живет и тренируется в Одессе.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (127)
Теги:
бои без правил, борьба, Грузия


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