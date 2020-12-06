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Футбол. Лига Европы. Динамо Тбилиси - Коннах Куэй Уэльс

Чемпион Грузии по футболу определится в заключительном туре

FC Dinamo Tbilisi / FB / Lasha Kuprashvili
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (157)
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Перед заключительным туром "динамовцы" Тбилиси имеют в своем активе 37 очков и опережают батумскую команду на два балла

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Чемпион Грузии по футболу нынешнего сезона определится в заключительном туре, который состоится 10 декабря.

Это стало понятно после того, как "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Батуми победили в отложенных матчах 16 и 15 туров, соответственно.

Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2. Второй тайм. Счет 2:1 в пользу тбилисского Локомотива
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Столичный клуб обыграл "Самтредиа" 1:0, а черноморский взял верх над "торпедовцами" Кутаиси 2:1.

Перед заключительным туром "динамовцы" Тбилиси имеют в своем активе 37 очков и опережают батумскую команду на два балла.

В заключительном матче нынешнего чемпионата Грузии "Динамо" Тбилиси на своем поле примет "Мерани", а батумцы, также дома, сыграют с "Чихурой".

"Динамовцы" Тбилиси являются действующими чемпионами Грузии, а "Динамо" Батуми – вице-чемпионом страны.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (157)
Теги:
ФК "Динамо" Батуми, ФК "Динамо" Тбилиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол


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