Чемпион Грузии по футболу определится в заключительном туре

Перед заключительным туром "динамовцы" Тбилиси имеют в своем активе 37 очков и опережают батумскую команду на два балла

ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Чемпион Грузии по футболу нынешнего сезона определится в заключительном туре, который состоится 10 декабря.

Это стало понятно после того, как "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Батуми победили в отложенных матчах 16 и 15 туров, соответственно.

Столичный клуб обыграл "Самтредиа" 1:0, а черноморский взял верх над "торпедовцами" Кутаиси 2:1.

Перед заключительным туром "динамовцы" Тбилиси имеют в своем активе 37 очков и опережают батумскую команду на два балла.

В заключительном матче нынешнего чемпионата Грузии "Динамо" Тбилиси на своем поле примет "Мерани", а батумцы, также дома, сыграют с "Чихурой".

"Динамовцы" Тбилиси являются действующими чемпионами Грузии, а "Динамо" Батуми – вице-чемпионом страны.