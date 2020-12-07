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Стадион Фишт в Сочи

"Сочи" - "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1004)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201207/250265506/Sochi---Akhmat-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Сочи" - "Ахмат"

XVII тур чемпионата России по футболу растянулся на три дня и завершать его будет противостояние между "Сочи" и "Ахматом". Клубы расположились в середине турнирной таблицы, на десятом и седьмом местах соответственно. Правда коллективы разделяет всего одно очко.

В игре "Сочи" прослеживается заметный спад – в шести последних матчах РПЛ "барсы" сумели одержать только одну победу, обыграв на своем поле "Локомотив" 2:1. В остальных встречах подопечные Владимира Федотова потерпели три поражения и дважды поделили с соперниками очки. В минувшие выходные "Сочи" на выезде с минимальным счетом уступил "Уралу" (0:1).

При этом стоит отметить, что "барсы" остаются единственной командой премьер-лиги, которая еще не проигрывала на домашней арене – три победы и четыре ничьи.

Футбол. РПЛ. Матч Сочи — Ростов
© photo: Sputnik / Arthur Lebedev
Футбол. РПЛ. Матч "Сочи" — "Ростов"

Что касается "Ахмата", то клуб из Грозного находится на подъеме и не проигрывает уже в пяти матчах подряд – три победы и два ничейных результата. Правда, в двух последних турах команда Андрея Талалаева победить не смогла, но в соперниках был "Зенит" (2:2) и "Локомотив" (0:0). Так что эти два набранных очка "Ахмат" с чистой совестью может занести себе в актив.

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Ахмат
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Ахмат"

Если говорить об очном противостоянии клубов, то они встречались между собой всего три раза и "Ахмату" еще ни разу не удалось победить – два поражения и одна ничья. В первом круге текущего розыгрыша РПЛ "Сочи" обыграл "Ахмат" в Грозном 1:0. Любопытно, но этот матч VII тура стал для "Сочи" последним, когда команда сумела сохранить свои ворота на замке – "барсы" пропускают уже в девяти матчах подряд. Мне кажется, что учитывая нынешнюю форму "Сочи" можно предположить, что хозяева и на сей раз пропустят. Правда, исходя из статистики домашних матчей, предположу, что и хозяева сумеют отличиться.

Ставка: обе команды забьют за 1,98.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1004)
Теги:
Чемпионат России по футболу, прогноз на футбольный матч, футбол


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