"Зенит" - "Боруссия" Дортмунд: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Из-за пандемии COVID-19 групповая стадия нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА пролетела уж слишком быстро. Клубы играли каждую неделю с единственным перерывом на матчи национальных сборных. Российские команды такого жесткого графика не выдержали – ни один представитель РПЛ не смог пробиться в плей-офф турнира.

Действующий чемпион России "Зенит" в пяти матчах ЛЧ набрал только одно очко (домашняя ничья 1:1 с "Лацио") и даже не смог побороться за путевку в Лигу Европы. Заключительный матч групповой стадии для подопечных Семака ничего не значит. Единственное, что может сделать "Зенит" – громко хлопнуть дверью перед родными болельщиками. Но позволит ли это сделать "Боруссия".

Победа над "Уралом" 5:1 в минувшем туре РПЛ, стала для "Зенита" первой за последние пять матчей во всех турнирах. В российской премьер-лиге были ничьи с "Ахматом" (2:2) и "Арсеналом" (0:0), а в ЛЧ поражения от "Лацио" (1:3) и "Брюгге" (0:3). На фоне таких результатов, как мне кажется, нет предпосылок к тому, чтобы хлопнуть той самой дверью.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зенит" — "Брюгге"

Дортмундская "Боруссия" уже гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ. Правда, пока неизвестно с какого места – с первого или со второго. Если в параллельном матче "Лацио" обыграет "Брюгге", что вполне вероятно, а "Боруссия" не победит в Санкт-Петербурге, то тогда "шмели" завершат групповой этап на второй позиции. Вряд ли подопечные Люсьена Фавра уже на первой стадии плей-офф захотят встречаться с "Челси", "Сити" или "Ливерпулем".

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Футбол. Лига Европы. Матч "Краснодар" - "Боруссия" (Дортмунд)

Немецкие клубы привыкли решать свои проблемы сами. "Боруссия" вряд ли станет закладываться на ничью или победу "Брюгге" в параллельной игре. Думаю, "шмели", несмотря на морозную погоду в Питере, оформят победу в матче и застолбят за собой первую строчку в квартете. Может быть виктория не получится яркой и не будет разгромной, но даже счет 1:0 или 2:0 принесет "Боруссии" три очка.

Ставка: "Боруссия" победит за 1,76.