Грузинский футболист попал в символическую сборную чемпионата Австрии

Полузащитник из Грузии в матче с венской "Аустрией" 4:0 оформил дубль, отличившись на 70 и 74 минутах игры

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и австрийского "Штурма" Отар Китеишвили попал в символическую сборную X тура чемпионата Австрии, по версии издания sofascore.com.

В отчетном туре "Штурм" обыграл на выезде "Аустрию" 4:0, а Китеишвили оформил дубль. Грузинский полузащитник отличился на 70 и 74 минутах матча.

Стоит отметить, что нынешний сезон в австрийской "бундеслиге" для Китеишвили начался не лучшим образом. Сначала у полузащитника диагностировали коронавирус, после чего он получил серьезное повреждение и был вынужден пропустить почти полтора месяца. Из-за травмы Китеишвили не смог помочь сборной Грузии в финале Лиги наций УЕФА против Северной Македонии (0:1).

Китеишвили выступает за "Штурм" с лета 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб шесть матчей, в которых забил три гола.

После X туров в национальном чемпионате "Штурм" набрал 18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.