Сборная Грузии по регби сохранила свою позицию в рейтинге World Rugby

"Лелос" потеряли 0,66 балла, но остались на 12 позиции в рейтинге сильнейших сборных мира между сборными Фиджи и Тонга

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Национальная команда Грузии по регби сохранила за собой 12 место в обновленном после Осеннего Кубка Наций рейтинге World Rugby.

На турнире грузинская команда потерпела четыре поражения в четырех матчах. Из-за этого "лелос" потеряли 0,66 балла, но остались на 12 позиции в рейтинге сильнейших сборных мира. С 72,18 очка наша команда располагается между Фиджи (76,87) и Тонга (71,44).

Лидером рейтинга World Rugby по-прежнему остается сборная ЮАР (94,20 балла). На втором месте Англия (89,49) – победившая в Осеннем Кубке Наций. Тройку лидеров замыкает Новая Зеландия (88,95).

На Осеннем Кубке Наций сборная Грузии уступила на групповом этапе Англии (0:40), Уэльсу (0:18) и Ирландии (10:23). В матче за седьмое-восьмое место "лелос" проиграли Фиджи 24:38.