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Матч между сборными Грузии и Самоа по регби

Сборная Грузии по регби сохранила свою позицию в рейтинге World Rugby

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (159)
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"Лелос" потеряли 0,66 балла, но остались на 12 позиции в рейтинге сильнейших сборных мира между сборными Фиджи и Тонга

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Национальная команда Грузии по регби сохранила за собой 12 место в обновленном после Осеннего Кубка Наций рейтинге World Rugby.

Сборная Грузии. Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций
© photo: AFP 2020 / ANDY BUCHANAN
Главный тренер сборной Грузии по регби прокомментировал поражение от Фиджи

На турнире грузинская команда потерпела четыре поражения в четырех матчах. Из-за этого "лелос" потеряли 0,66 балла, но остались на 12 позиции в рейтинге сильнейших сборных мира. С 72,18 очка наша команда располагается между Фиджи (76,87) и Тонга (71,44).

Лидером рейтинга World Rugby по-прежнему остается сборная ЮАР (94,20 балла). На втором месте Англия (89,49) – победившая в Осеннем Кубке Наций. Тройку лидеров замыкает Новая Зеландия (88,95).

На Осеннем Кубке Наций сборная Грузии уступила на групповом этапе Англии (0:40), Уэльсу (0:18) и Ирландии (10:23). В матче за седьмое-восьмое место "лелос" проиграли Фиджи 24:38.

Темы:
Новости грузинского регби (159)
Теги:
Сборная Грузии по регби, регби


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