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Футбол. Лига Европы. Матч Ференцварош - ЦСКА

"Динамо" Киев – "Ференцварош": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© photo: Sputnik / Стрингер
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1006)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Динамо" Киев и "Ференцварош"

На мой взгляд, матч между киевским "Динамо" и венгерским "Ференцварошем" - будет одним из самых интересных в первый день заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Такой же по накалу страстей может получиться игра между "РБ Лейпцигом" и "Манчестер Юнайтед".

"Динамо" и "Ференцварош", и это было очевидно с самого начала, не смогли составить достойную конкуренцию "Барселоне" и "Ювентусу" в борьбе за плей-офф ЛЧ. В очной дуэли украинский и венгерский клубы решат судьбу места в Лиге Европы УЕФА. У обоих клубов по одному очку, но по личным встречам преимущество у "Динамо", так как в Будапеште была результативная ничья 2:2.

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© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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В четвертом туре ЛЧ "Ференцварош" был близок к тому, чтобы зацепиться за очки в Турине. Но гол Альваро Мораты в уже компенсированное арбитром время принес победу "старой синьоре" (2:1). Дебютанту главного еврокубкового турнира, в первую очередь, не хватило опыта, чтобы грамотно провести заключительные минуты встречи.

"Динамо" и "Ференцварош", как мне кажется, приблизительно равные по силе соперники. Киевляне, конечно, более частые гости в ЛЧ, но опыт прошлых лет сейчас не имеет никакого значения. Другое дело, что "динамовцев" возглавляет опытный еврокубковый боец – Мирча Луческу, который даже побеждал в Кубке УЕФА с "Шахтером". Сергей Ребров пока не дотягивается до лавров румынского наставника.

Думаю, предстоящий матч станет именно тренерской дуэлью, в которой больше шансов на успех у более именитого специалиста.

И все же я откажусь от ставки на чистую победу "Динамо" - молодые футболисты могут банально не справиться с нервами. "Ференцварош" впервые в своей истории пробился в групповую стадию ЛЧ, поэтому их задача минимум уже выполнена. Венгры могут сыграть более расслабленно, зная, что камни в их огород не полетят. При этом если учесть, что оборона обоих клубов оставляет желать лучшего, предположу в киевском матче обмен голами.

Ставка: обе команды забьют за 1,8.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1006)


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