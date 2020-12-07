Сборная Грузии по футболу узнала соперников по отборочному циклу ЧМ-2022

Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет в отборочной группе "В" чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, с командами Испании, Швеции, Греции и Косово.

Жеребьевка квалификационного раунда состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Группа "А": Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа "В": Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа "С": Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа "D": Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа "Е": Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа "F": Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Группа "G": Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа "Н": Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа "I": Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа "J": Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Победитель каждой группы выходит напрямую в финальную часть ЧМ-2022. Десять команд, занявших в своих группах вторые места, в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в "стыки". Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя "стыков" выйдут в финальную стадию чемпионата мира.

Все матчи отборочных групп пройдут в 2021 году: 24-25, 27-28, 30-31 марта, 1-2, 4-5, 7-8 сентября, 8-9, 11-12 октября, 11-13, 14-16 ноября. Плей-офф запланирован на 2022 год: полуфиналы состоятся 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.