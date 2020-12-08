"РБ Лейпциг" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Перед заключительным туром Лиги чемпионов УЕФА в группе "Н" сложилась ситуация, при которой на выход в плей-офф турнира претендуют сразу три клуба: "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "РБ Лейпциг". У всех команд по девять очков, но самая выгодная позиция у французов. ПСЖ на своем поле принимает турецкий "Башакшехир" и только невероятное стечение обстоятельств не позволит подопечным Томаса Тухеля пробиться в весеннюю стадию турнира.

В том, что на "Ред Булл Арене" состоится настоящий триллер – сомневаться не приходится. В первой игре "МЮ" обыграл "быков" на своем поле 5:0. Так что "РБ Лейпцигу" нужно играть исключительно на победу с любым счетом. Ничья устроит немецкий клуб только в том случае, если в параллельной игре ПСЖ проиграет "Башакшехиру". Вы рассматриваете такой вариант?

© photo: Sputnik / Александр Гальперин Игроки ФК "РБ Лейпциг"

Два последних матча с участием "РБ Лейпцига" больше походили на шоу. Сначала в ЛЧ команда Нагельсманна вырвала выездную победу у "Башакшехира", победив 4:3. А в последнем туре Бундеслиги, тоже на выезде, сыграла вничью 3:3 с самой "Баварией". Зрелищность футбола в исполнении "быков" просто зашкаливает.

Еще совсем недавно "Манчестер Юнайтед" занимал в АПЛ 12 место. Но Сульшер сумел вразумить своих парней и "красные дьяволы" победили в четырех последних турах чемпионата. "МЮ" поочередно обыграл "Эвертон" (3:1), "Вест Бром" (1:0), "Саутгемптон" (3:2) и "Вест Хэм" (3:1). Сейчас "манкунианцы" уже на пятом месте в таблице.

Другое дело, что в прошлом туре ЛЧ "Юнайтед" невразумительно провел домашнюю встречу против ПСЖ и проиграл 1:3. Теперь болельщиков "красных дьяволов" ждут не самые приятные 90 минут.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov Игрок "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд

Позавидовать скорости футболистов "РБ Лейпцига" может среднестатистический спринтер. "Быки" без оглядки бегут вперед, разрывая в клочья оборону соперников – забивают пачками, но и пропускает столько же. Коэффициент на то, что команды обменяются забитыми голами – 1,51. Как мне кажется, в предстоящей встрече закрытый футбол будет только до первого гола, после чего игра пойдет без центра поля и доставать мяч из сетки ворот придется достаточно часто.

Ставка: в матче будет забито больше 3.5 голов за 2,44.