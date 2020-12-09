"Зальцбург" - "Атлетико" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В группе "А" мюнхенская "Бавария" обеспечила себе первое место и заключительный матч против московского "Локомотива" может провести чуть ли не третьим составом. Все самое интересное будет происходить в параллельной игре, где австрийский "Зальцбург" на своем поле примет мадридский "Атлетико". В этом противостоянии решится судьба второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Перед заключительным туром испанцы опережают австрийцев на два очка и вполне могут настроиться на ничью. Если вам необходимо "засушить" игру – обращайтесь к Диего Симеоне. Аргентинский специалист, пожалуй, лучший мастер в этом компоненте.

В последних шести матчах с участием "Атлетико" (три в "примере" и три в ЛЧ) не был пробит букмекерский "верх". При этом в указанных матчах "матрасники" пропустили всего два гола – от "Баварии" (1:1) и "Локомотива" (1:1).

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Футбол. Лига чемпионов. Матч "Атлетико" - "Локомотив"

На фоне такой прагматичной игры "Атлетико" результат первого матча с "Зальцбургом" никак не укладывается в голове. В Мадриде хозяева приняли правила открытого и бесшабашного футбола, предложенного "быками" и победили 3:2. Кстати, при счете 2:2 победу могли вырвать и гости, но в тот раз не повезло.

Сейчас "Зальцбург" устроит только победа. Понятно, что подопечные Джесси Марша пойдут, нет – побегут вперед по принципу шашки наголо. По другому они просто не умеют. Вопрос в другом – сумеют ли хозяева найти бреши в монолитной обороне испанцев. Думаю, да. "Зальцбург" никогда не сдается, какой бы счет не был на табло.

photo : press-service of FC Locomotive Футбол. Лига чемпионов. Матч "Зальцбург" - "Локомотив"

Как вы уже наверное поняли, я склоняюсь к мысли, что в предстоящей игре мы с вами увидим обмен голами. При этом матч не завершится вничью 1:1. При таком счете "Зальцбург" может устроить настоящую осаду ворот Яна Облака и если не забьет сам, то рискует нарваться на быструю контратаку. Футболисты "Атлетико" мастера в этом деле. Так что мой прогноз – снова результативная игра.

Ставка: в матче будет забито больше 2.5 голов за 1,68.