Сборная Грузии по футзалу сыграла вничью с французами

ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу сыграла вничью 4:4 с командой Франции в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года, который состоялся в Париже.

Основные события матча развернулись в первом тайме, в котором было забито семь мячей. Хозяева открыли счет во встрече, но подопечные Автандила Асатиани ответили тремя точными ударами и к 10 минуте повели 3:1. Авторами забитых голов стали Филио, Рониньо и Элисандро.

Однако, вторая половина первого тайма осталась за "трехцветными". Французы усилили натиск на ворота грузинской команды и сумели трижды отличиться. На перерыв сборные ушли при счете 4:3 в пользу хозяев.

Второй тайм прошел под диктовку грузинских футболистов. Гости создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но забить смогли лишь однажды. На 33 минуте отличился Сайот, установив окончательный счет в матче.

Следующий отборочный матч чемпионата Европы сборная Грузии проведет в Тбилиси 2 февраля против команды России.

В отборочном цикле чемпионата Европы примут участие 32 сборные, разбитые на восемь групп. По регламенту в финальную часть турнира выходят победители каждой группы, а также шесть сборных с лучшими показателями со вторых мест. Две оставшиеся команды, из занявших вторые места, разыграют между собой в плей-офф еще одну путевку на ЕВРО-2022. Все эти сборные присоединятся к команде Голландии, которая на правах страны-хозяйки турнира не принимала участия в квалификационном турнире.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 6 января по 9 февраля 2022 года в двух городах Голландии – Амстердаме и Гронингене.