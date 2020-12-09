Грузинские футболистки уступили шведскому клубу в Лиге чемпионов УЕФА

К сожалению, за 90 минут футболистки "Ланчхути" ни разу не ударили в створ ворот соперниц и не подали ни одного углового

ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Грузинский футбольный клуб "Ланчхути" уступил в Тбилиси шведскому "Росенгарду" 0:7 в первом матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов УЕФА.

Грузинские футболистки, которые впервые в своей истории пробились в основную сетку турнира, ничего не смогли противопоставить более опытному сопернику. Уже к 33-й минуте счет был 6:0 в пользу скандинавок. После перерыва "Росенгард" ослабил натиск и ограничился лишь одним забитым голом.

Стоит отметить, что за 90 минут футболистки "Ланчхути" ни разу не ударили в створ ворот соперниц и не подали ни одного углового. Для сравнения – шведские футболистки нанесли 28 ударов в створ и подали 17 корненров.

Ответный матч между командами состоится 16 декабря в Мальмё.

В основную сетку женской Лиги чемпионов УЕФА "Ланчхути" пробился из квалификации, преодолев два раунда. Сначала подопечные Георгия Чхаидзе обыграли "Окжетпес" из Казахстана со счетом 2:1, а затем взяли верх над румынским "Клужем" (1:0).