"Динамо" Тбилиси – чемпион Грузии по футболу

В XVIII туре Национальной лиги "Динамо" Тбилиси набрало 40 очков и на четыре балла опередило "динамовцев" Батуми

ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. В заключительном туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "динамовцы" Тбилиси обыграли "Мерани" 3:0 и во второй раз подряд стали чемпионами страны.

Уже в первом тайме подопечные Чиско Муньоса оформили комфортное преимущество. Счет с пенальти на 25 минуте открыл Нодар Кавтарадзе, а за несколько минут до свистка на перерыв отличился Георгий Габедава.

Второй тайм встречи прошел достаточно спокойно, и хозяева ограничились лишь одним забитым голом. Дубль оформил Габедава.

В XVIII туре Национальной лиги "Динамо" Тбилиси набрало 40 очков и на четыре балла опередило "динамовцев" Батуми, которые во втором сезоне подряд стали вице-чемпионами Грузии.

Судьба третьего места и путевки в квалификацию Лиги Европы УЕФА решится в очном противостоянии между тбилисским "Локомотивом" и "Дилой" из Гори. На данный момент "железнодорожники" опережают конкурентов на два очка.

ФК "Динамо" Тбилиси во второй раз подряд стал чемпионом Грузии. В общей сложности на счету столичного клуба 18 титулов сильнейшей команды страны.