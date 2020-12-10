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Игрок футбольного клуба Динамо Тбилиси

"Динамо" Тбилиси – чемпион Грузии по футболу

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (158)
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Sputnik Грузия
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В XVIII туре Национальной лиги "Динамо" Тбилиси набрало 40 очков и на четыре балла опередило "динамовцев" Батуми

ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. В заключительном туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "динамовцы" Тбилиси обыграли "Мерани" 3:0 и во второй раз подряд стали чемпионами страны.

Новый батумский стадион
photo : Georgian Football Federation / FB
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Уже в первом тайме подопечные Чиско Муньоса оформили комфортное преимущество. Счет с пенальти на 25 минуте открыл Нодар Кавтарадзе, а за несколько минут до свистка на перерыв отличился Георгий Габедава.

Второй тайм встречи прошел достаточно спокойно, и хозяева ограничились лишь одним забитым голом. Дубль оформил Габедава.

В XVIII туре Национальной лиги "Динамо" Тбилиси набрало 40 очков и на четыре балла опередило "динамовцев" Батуми, которые во втором сезоне подряд стали вице-чемпионами Грузии.

Судьба третьего места и путевки в квалификацию Лиги Европы УЕФА решится в очном противостоянии между тбилисским "Локомотивом" и "Дилой" из Гори. На данный момент "железнодорожники" опережают конкурентов на два очка.

ФК "Динамо" Тбилиси во второй раз подряд стал чемпионом Грузии. В общей сложности на счету столичного клуба 18 титулов сильнейшей команды страны.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (158)
Теги:
Чемпионат Грузии по футболу, спорт, футбол, Грузия, ФК "Динамо" Тбилиси


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