Как изменился футбол в эпоху пандемии?

Всемирный день футбола ежегодно отмечается 10 декабря. Почему в ООН решили "подарить" этот зимний день летнему виду спорта – загадка. Ну да ладно – не будем строго судить тех, кто принял такое неординарное решение. Дата есть, ну и отлично.

За последний год, ну или почти год, футбол сильно изменился. Всему виной пандемия COVID-19. К сожалению, под реалии коронавирусной жизни приходится подстраиваться не только простым обывателям, но и футболистам. Да что там футболистам – организациям, федерациям и ассоциациям.

© AP Photo / Andrew Harnik Спортсмены на тренировке в масках, Мэриленд, США - пандемия коронавируса COVID 19

Графики национальных чемпионатов начали видоизменяться в марте этого года, когда пандемия обрушилась на нас со всей силой. Была робкая надежда, что это явление временное и к лету все утрясется и рассосется. Но коронавирус и не думал отступать. Дело приняло настолько серьезный оборот, что чемпионат Европы, запланированный на лето, перенесли на год. Беспрецедентные меры со стороны УЕФА. Такого еще никогда не было в истории континентальных первенств. Олимпийские игры отменяли – бывало такое, но футбол сия участь миновала.

На ум приходит чемпионат мира по футболу 1986 года, который изначально должен был проводиться в Колумбии. Но финансовый кризис, обрушившийся на Южную Америку, заставил страну отказаться от проведения "мундиаля". В ФИФА быстро нашли выход из ситуации и провели ЧМ в Мексике. Но главное – турнир не был отменен или перенесен. Получается, что COVID-19 посильнее финансовых, пусть и масштабных, передряг.

© REUTERS / Action Images / Juha Tamminen Аргентинский футболист Диего Марадона во время матча со сборной Англии в рамках четвертьфинала чемпионата мира 1986 года

Слова о том, что "футбол без болельщиков – ничто", приписывают легендарному футболисту и тренеру "Селтика" - Джоку Стейну. По другой версии, эти слова сказал сэр Мэтт Басби. В данном случае, это не так важно. Факт, что оба джентльмена о пандемии коронавируса и не думали. Но как в воду глядели.

Отсутствие болельщиков на трибунах до пандемии ассоциировалось со штрафными санкциями к стадиону. Смотреть такие матчи было дикостью. Сейчас же это абсолютная норма, к которой, правда, никто так и не смог привыкнуть. Когда в марте практически все страны приостановили свои национальные первенства в Европе, не дрогнули только белорусы. Их чемпионат стал топовым, и права на трансляцию закупили 11 (!) стран. Вот повезло так повезло! При этом никакого ограничения по количеству болельщиков на трибунах не было. То, что трибуны оставались пустыми процентов на 60-70, к пандемии не имеет никакого отношения.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Пустые трибуны стадиона "Газпром Арена"

Потом, потихоньку, стали пускать болельщиков и в России. Понятное дело, что с определенными ограничениями и всего 30-50 процентов от вместимости стадиона, но все же. Большинство европейских чемпионатов до сих пор играется при пустых трибунах – Испания, Германия, Англия, Италия. Это очень печальное зрелище. Взять, к примеру, рурское дерби между "Шальке" и "Боруссией" или северо лондонское противостояние "Арсенала" и "Тоттенхэма" (список может быть бесконечным). Футболисты выходят на поле и просто выполняют свою работу. Нет никаких эмоций, нет накала страстей, нет великолепного перформанса фанатов. Слышны лишь окрики тренеров и самих футболистов. Хорошо, в некоторых странах во время телетрансляции стали накладывать на картинку интершум. Иначе совсем можно было бы сойти с ума от пустоты ощущений.

© Sputnik / Alex Shlamov Вратарь Георгий Лория. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе "Динамо Арена"

Около месяца назад в УЕФА разрешили допуск 30 процентов болельщиков от вместимости стадиона на матчи под эгидой организации – Лига наций УЕФА, Лига чемпионов и Лига Европы. Но была и оговорка – последнее слово остается за местными властями, которые могут принять или отклонить данное предложение исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Можно сказать, что сборная Грузии тоже стала заложницей обстоятельств и коронавируса.

В нашей стране приняли решение не пускать болельщиков на трибуны во время финала Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Северной Македонии. Хотя, за пределами "Динамо Арены" собралось несколько тысяч самых преданных фанатов. Они знали, что их не пустят, но все равно пришли. Тот матч, может быть самый важный в истории грузинского футбола, мы проиграли 0:1. И футболисты, и Владимир Вайсс (на тот момент главный тренер сборной) потом говорили, что им не хватило поддержки с трибун. Да, 55 тысяч никто бы не пустил, но 15-16 вполне укладывались в отведенные УЕФА рамки. Печально не только то, что сборная Грузии проиграла, но и ситуация с коронавирусом в стране кардинально не улучшилась. Так может быть стоило прочувствовать настрой болельщиков и понять, что такой игры может быть больше никогда не будет.

© Sputnik / Alex Shlamov Болельщики у стадиона "Динамо Арена" перед началом матча между сборными Грузии и Македонии

Но вернемся к футболу. При отсутствии на трибунах болельщиков фактически нивелировалось понятие домашних и гостевых матчей. Более того, статисты подсчитали, что процент гостевых побед значительно возрос. Значит в том, что заполненные трибуны являются 12 игроком, есть определенная сермяжная правда?

Очень хочется надеяться, что в 2021 году ситуация в мире, а соответственно и на футбольных полях, начнет улучшаться. Честно говоря, я с трудом себе представляю чемпионат Европы (если он вообще состоится) при пустых трибунах или заполненных на треть. И дело ведь не только в трибунах, на которые могут попасть 30-50 тысяч счастливчиков. А сколько фанатов болеют за свои сборные и клубы вне стадионов. Смотрят матчи на огромных экранах и создают дополнительную энергетику. Так ведь и перелеты под ограничением, и карантин никто не отменял.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Болельщики на стадионе

Многие из нас перешли на дистанционную работу, школьники и студенты учатся онлайн, семинары и конференции проводятся удаленно. Не дай Бог дожить до той поры, когда и футбольные матчи будут проводиться онлайн.

А пока – всех с праздником!