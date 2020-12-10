Сборная Грузии завершила год на 89 месте в рейтинге ФИФА

По сравнению с прошлым рейтингом, изменений не произошло, так как матчи национальных команд с тех пор не проводились

ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу завершила 2020 год на 89 месте в рейтинге ФИФА/Кока-Кола.

По сравнению с прошлым рейтингом, который был опубликован в конце ноября, изменений не произошло, так как матчи национальных команд с тех пор не проводились.

В активе сборной Грузии 1267 очков, и с этим показателем она расположилась между Беларусью (1269) и Замбией (1265).

Что касается соперников сборной Грузии по отборочной группе чемпионата мира 2022 года, то в заключительном рейтинге года они заняли следующие места: Испания (6 место, 1645 очков), Швеция (20, 1558), Греция (53, 1413) и Косово (117, 1155).

Лидирующая тройка сильнейших сборных мира осталась без изменений. На первом месте 2020 год завершила Бельгия (1780 очков), на втором месте осталась Франция (1755), а замкнула тройку лидеров Бразилия (1743).