"Химки" - "Арсенал": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программу XVIII тура российской премьер-лиги откроет противостояние "Химок" и тульского "Арсенала". Клубы располагаются по соседству в турнирной таблице – 12 и 13 места соответственно, но между командами пять очков.

О том, что с приходом на пост главного тренера Игоря Черевченко игра "Химок" преобразилась, говорилось уже не раз. В последних шести матчах РПЛ "красно-черные" проиграли только однажды, уступив у себя дома "Зениту" 0:2. Очередное подтверждение правильного курса произошло в прошлом туре, когда "Химки" сыграли вничью 2:2 с одним из лидеров чемпионата – ЦСКА.

© photo: Sputnik / Alexey Maishev Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"

"Арсенал", похоже, свою игру будет искать уже после зимнего перерыва. Первую половину чемпионата "канониры" заканчивают далеко не лучшим образом. Подопечные Дмитрия Парфенова не могут победить уже в шести матчах подряд – две ничьи и четыре поражения. Более того, у нападающих клуба совершенно сбился прицел – "Арсенал" не может забить в трех встречах подряд.

При этом оборона "канониров" трещит по швам. В 17 сыгранных турах тульский клуб пропустил 28 голов. Хуже дела только у "Ротора" (30) и "Уфы" (29).

© photo: Sputnik / Anar Movsumov Футбол. РПЛ. Матч "Крылья Советов" - "Арсенал"

Вполне логично, что фаворитом на предстоящий матч букмекеры выставили хозяев. На победу "Химок" можно поставить с коэффициентом 2,31 (против 3,3 у "Арсенала"). Но лично меня такой высокий коэффициент на успех "Химок" смущает. Он явно не соответствует игровой форме команд. Поэтому от ставок на исход я воздержусь. В первом круге команды сыграли вничью 1:1. Думаю, что "Арсеналу" важно не уступить и в этот раз. Для "канониров" каждое очко сейчас на вес золота. Иначе первую часть РПЛ они рискуют завершить в зоне стыковых матчей. А там глядишь и смена тренера не за горами.

За весь чемпионат "Химки" не сумели забить только в трех матчах, поэтому "Арсеналу" с его обороной вряд ли получится сыграть на ноль. Надо самим идти вперед и забивать. Так что жду обмена голами.

Ставка: обе команды забьют за 2,02.