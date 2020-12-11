Капитан сборной Грузии по баскетболу попал в символическую пятерку Единой Лиги ВТБ

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, выступающий за московский ЦСКА, впервые в сезоне попал в символическую стартовую пятерку Единой Лиги ВТБ.

В IX туре ЦСКА на своем паркете принимал польский "Зелена Гура" и победил со счетом 105:73. Шенгелия провел на площадке чуть больше 18 минут и стал самым результативным игроком в составе победителей. На счету грузинского форварда 18 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Встреча против "Зелена Гура" стала для Шенгелия самой результативной в составе ЦСКА. До этого матча лучшим показателем грузинского баскетболиста была игра против "Енисея", в которой форвард принес "армейцам" 16 очков.

Помимо Шенгелия в стартовую пятерку отчетного тура вошли: Адас Юскевичус ("Парма", Пермь), Маркус Кин ("Калев", Таллинн), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород") и Матеуш Понитка ("Зенит", Санкт-Петербург).

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, имея в своем активе семь побед и два поражения. Лидером турнира является "Зенит", а на втором месте идет "Нижний Новгород".

Шенгелия перешел в ЦСКА летом этого года из испанской "Басконии", за которую выступал с 2014 года. Контракт 29-летнего грузинского баскетболиста с московскими "армейцами" рассчитан на три года.