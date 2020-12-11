"Дила" из Гори представит Грузию в Лиге конференций УЕФА

Помимо "Дилы" в Лиги конференций УЕФА примут участие еще два грузинских клуба – "Гагра" и "Динамо" Батуми

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Дила" из Гори в заключительном туре Национальной лиги чемпионата Грузии обыграл на выезде тбилисский "Локомотив" 2:1 и занял третье место в итоговой таблице. Этот результат позволяет подопечным Георгия Немсадзе принять участие в Лиге конференций УЕФА следующего сезона.

Лига конференций УЕФА — ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях.

Перед заключительным туром именно "Локомотив" и "Дила" претендовали на третью строчку в турнирной таблице. "Железнодорожники" опережали конкурентов на два очка, и их устраивала ничья, тогда как "Дила" должна была играть только на победу.

Подопечные Немсадзе вышли вперед уже на 18 минуте встречи, после точного удара Давида Маисашвили. В самом начале второго тайма "Дила" удвоила свое преимущество. Пенальти четко реализовал лучший бомбардир команды Микола Ковталюк. Единственное, чем смогли ответить футболисты "Локомотива", - голом в исполнении Ираклия Сихарулидзе.

Таким образом, "Дила", впервые с 2016 года (и в шестой раз в своей истории), примет участие в евротурнирах. Помимо "Дилы" в Лиге конференций УЕФА примут участие еще два грузинских клуба – "Гагра" как победитель Кубка страны и "Динамо" Батуми – как вице-чемпион Грузии.

Чемпионом Грузии в сезоне 2020 стало тбилисское "Динамо", завоевавшее титул второй год подряд.