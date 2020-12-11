17:17 11 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9731
  • 100 RUB4.4732
  • USD3.2838
Поиск
Футболисты клуба Дила из Гори

"Дила" из Гори представит Грузию в Лиге конференций УЕФА

photo: FC Dila Gori / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (159)
6001
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250319015.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201211/250318746/Dila-iz-Gori-predstavit-Gruziyu-v-Lige-konferentsiy-UEFA.html

Помимо "Дилы" в Лиги конференций УЕФА примут участие еще два грузинских клуба – "Гагра" и "Динамо" Батуми

ТБИЛИСИ, 11 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Дила" из Гори в заключительном туре Национальной лиги чемпионата Грузии обыграл на выезде тбилисский "Локомотив" 2:1 и занял третье место в итоговой таблице. Этот результат позволяет подопечным Георгия Немсадзе принять участие в Лиге конференций УЕФА следующего сезона.

  • Лига конференций УЕФА — ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях.

Перед заключительным туром именно "Локомотив" и "Дила" претендовали на третью строчку в турнирной таблице. "Железнодорожники" опережали конкурентов на два очка, и их устраивала ничья, тогда как "Дила" должна была играть только на победу.

Игрок футбольного клуба Динамо Тбилиси
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
"Динамо" Тбилиси – чемпион Грузии по футболу

Подопечные Немсадзе вышли вперед уже на 18 минуте встречи, после точного удара Давида Маисашвили. В самом начале второго тайма "Дила" удвоила свое преимущество. Пенальти четко реализовал лучший бомбардир команды Микола Ковталюк. Единственное, чем смогли ответить футболисты "Локомотива", - голом в исполнении Ираклия Сихарулидзе.

Таким образом, "Дила", впервые с 2016 года (и в шестой раз в своей истории), примет участие в евротурнирах. Помимо "Дилы" в Лиге конференций УЕФА примут участие еще два грузинских клуба – "Гагра" как победитель Кубка страны и "Динамо" Батуми – как вице-чемпион Грузии.

Чемпионом Грузии в сезоне 2020 стало тбилисское "Динамо", завоевавшее титул второй год подряд.

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (159)
Теги:
ФК "Дила", Чемпионат Грузии по футболу, футбол


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото
Грузинская оппозиция подписала меморандум об отказе от депутатских мандатов - видео
Лидеры оппозиции подписали документ об отказе от депутатских мандатов - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться