"Ротор" - "Уфа": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Второй игровой день XVIII тура чемпионата России по футболу стартует матчем в Волгограде, где местный "Ротор" примет "Уфу". Хозяева занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, а уфимцы находятся в зоне стыковых матчей и опережают "Ротор" на пять пунктов.

С уверенностью можно сказать, что в текущем сезоне обе команды будут вести отчаянную борьбу за выживание. Оба клуба много пропускают и мало забивают. У "Ротора" самая печальная ситуация в обороне – 30 пропущенных мячей, у "Уфы" на один гол меньше. Что касается забитых мячей, то волгоградский клуб в 17 сыгранных встречах поразил ворота соперников всего семь раз. С такими результатами "Ротору" будет очень непросто сохранить прописку в РПЛ, а Александру Хацкевичу удержаться на посту главного тренера команды.

© photo: Sputnik / Алексей Филиппов Игроки ФК "Ротор" радуются забитому мячу

"Ротор" не может забить в трех матчах подряд. Правда, в соперниках у волгоградского клуба были "Спартак" (0:2) и "Краснодар" (0:5). Другое дело, что у себя дома надо было как минимум забивать "Уралу". Но и здесь "Ротор" подкачал, сыграв вничью 0:0.

Что касается "Уфы", то после прихода на пост главного тренера Рашида Рахимова, "горожане" немного пришли в себя и в двух последних турах одержали столь необходимые победы. Сначала башкирский клуб взял верх над "Тамбовом" (4:0), а затем, более чем неожиданно, обыграл на выезде "Ростов" (1:0). Заметьте, обе встречи "Уфа" отыграла на ноль. Впервые в сезоне "горожане" не пропустили в двух встречах подряд.

Кстати, существенный вклад в удачные оборонительные действия "Уфы" внес грузинский центральный защитник Джемал Табидзе. По версии нескольких изданий, футболист сборной Грузии попал в символическую сборную прошлого тура.

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid Футбол. РФПЛ. Матч "Рубин" - "Уфа"

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение "Уфе", предлагая на их победу коэффициент 2,41 (против 3,2 у "Ротора"). Но результат противостояния может быть самым неожиданным, поэтому лучше сосредоточимся на забитых голах. Для того, чтобы хоть как-то начать исправлять ситуацию, "Ротору" необходимо начать забивать. Оборона "Уфы" далека от идеала. С трудом верится, что клуб из нижней части турнирной таблицы сумеет сыграть на ноль в трех матчах подряд. При этом от "Ротора" сложно ожидать разгрома – им бы просто забить. Поэтому один или два гола в исполнении хозяев смотрятся вполне отличным вариантом.

Ставка: "Ротор" забьет один или два гола за 1,74.