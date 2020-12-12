"Сочи" - "Спартак": прогноз на матч чемпионата России по футболу

В прошлом туре "Сочи" на своем поле обыграл "Ахмат" (2:0) и прервал серию из трех матчей без побед – две ничьи с ЦСКА и "Уфой" с одинаковым счетом 1:1 и выездное поражение от "Урала" (0:1). Сейчас на очереди домашнее рандеву со "Спартаком", которое вновь может оставить "барсов" без набранных очков.

Игра между соперниками в первом круге завершилась вничью 2:2 и получила широкий резонанс. Ряд спорных решений главного арбитра встречи повлек за собой серьезную проверку судейского корпуса РПЛ. Но с тех пор прошло уже 16 туров. Страсти улеглись и я не думаю, что главной мотивацией "Спартака" в предстоящем матче станет месть.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" — "Сочи"

Судя по тому, как прогрессирует "народная команда", она всерьез нацелилась на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне. "Спартак" набрал 35 очков и уступает "Зениту" первую строчку в турнирной таблице только по дополнительным показателям. Если Тедеско сумеет сохранить боевой настрой своих подопечных во время зимней паузы, то нас с вами ожидает увлекательнейшая финишная прямая чемпионата.

Недавно у "Спартака" была полоса из трех матчей без побед – две ничьи (с "Уралом" 2:2 и "Динамо" 1:1) и одно поражение от "Ростова" (0:1). Но в двух последних турах "красно-белые" одержали уверенные победы. "Ротор" был обыгран в эконом-режиме 2:0, а матч с "Тамбовом" столичный клуб провел от души, победив 5:1.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" — "Сочи"

"Сочи" – единственная команда чемпионата, которая еще не проигрывала дома – по четыре победы и ничьи. Это главное преимущество "барсов" в предстоящей игре. Но станет ли оно решающим? Нет никаких сомнений в том, что для "Спартака" это будет непростой выезд, по итогам которого даже ничью можно будет считать более не менее положительным итогом. Если же гости и победят, то с преимуществом не больше чем в один мяч. Так мне видится сценарий игры на стадионе "Фишт".

Ставка: победа "Спартака" в один мяч или ничья за 1,82.