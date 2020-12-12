Бывший нападающий сборной Грузии по футболу завершил карьеру

Большую часть своей профессиональной карьеры футболист провел за границей и в общей сложности выиграл чемпионаты трех стран

ТБИЛИСИ, 12 дек – Sputnik. Нападающий "Динамо" Батуми и бывший форвард сборной Грузии по футболу Ладо Двалишвили завершил профессиональную карьеру, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице черноморского клуба.

Решение о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь, 34-летний Двалишвили принял по окончании сезона в Национальной лиге чемпионата Грузии, который завершился 10 декабря. В заключительном матче сезона, в котором "Динамо" Батуми сыграло вничью 0:0 с "Чихурой", Двалишвили вышел на поле на 59 минуте. В прошедшем сезоне нападающий провел семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В составе "Динамо" Батуми форвард дважды стал вице-чемпионом Грузии.

Большую часть своей профессиональной карьеры Двалишвили провел за границей. В его послужном списке: рижский "Сконто", израильские "Маккаби" и "Хапоэль", польские "Полония", "Легия" и "Погонь", датский "Оденсе", казахстанский "Атырау".

За свою карьеру Двалишвили выиграл чемпионаты трех стран – Грузии, в составе "Динамо" Тбилиси (2004/2005), Израиля ("Маккаби", 2010/11) и дважды Польши ("Легия", 2013 и 2014). Также на счету форварда победа в Кубке Польши в 2013 году.

Что касается сборной Грузии, то за национальную команду Двалишвили провел 43 матча, в которых забил шесть голов. Дебют форварда за главную команду страны состоялся в 2009 году в товарищеском матче против Молдовы, а последнюю встречу он провел в отборочной игре ЧМ-2018 против Сербии в 2017 году.

Двалишвили останется в структуре "Динамо" Батуми и займет пост спортивного директора черноморского клуба.