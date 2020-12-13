Грузинская теннисистка выиграла турнир в ОАЭ

Для Горгодзе этот титул стал первым в 2020 году и шестым в карьере, но последний успех случился в 2018 году

ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе в паре с Анкитой Райной из Индии выиграла турнир из серии ITF в Дубаи (ОАЭ) с призовым фондом 100 тысяч долларов США.

В финале грузино-индийский дуэт взял верх над Аленой Большовой (Испания)/Кайя Йуван (Словения) в трех сетах – 6:4, 3:6, 10:6. Матч продолжался один час и 21 минуту.

Для Горгодзе этот титул стал первым в 2020 году и шестым в карьере. До этого грузинская теннисистка дважды выигрывала турниры в парном разряде (оба в 2012 году) и трижды первенствовала в одиночных соревнованиях. Последний успех Горгодзе датирован 2018 годом.

На данный момент Горгодзе занимает 217-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 140-е в парном.