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Игрок грузинской сборной по футболу Георгий Квилитая

Грузинский футболист спас свой клуб от поражения

© Sputnik / Alex Shlamov
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (179)
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Sputnik Грузия
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Для форварда сборной Грузии гол в ворота "Эрмиса" стал седьмым в 11 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра

ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Нападающий сборной Грузии и кипрского "Анортосиса" Георгий Квилитая помог своему клубу сыграть вничью в XIV туре чемпионата Кипра.

В выездном матче против "Эрмиса" "Анортосис" уступал со счетом 0:1, но гол Квилитая на 78 минуте позволил клубу из Фамагусты заработать одно очко. Встреча завершилась вничью 1:1.

Сборная Грузии по футболу на тренировке - на фото Георгий Квилитая, получивший травму во время подготовки к матчу с Латвией
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Для Квилитая этот гол стал седьмым в 11 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра. Также на счету грузинского нападающего одна результативная передача.

Что касается "Анортосиса", то на данный момент клуб из Фамагусты занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера "Аполлона" на два пункта.

В составе "Анортосиса" выступают сразу четыре футболиста сборной Грузии: Георгий Лория, Муртаз Даушвили, Торнике Окриашвили и Георгий Квилитая. Возглавляет команду грузинский специалист Темур Кецбая.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (179)
Теги:
Георгий Квилитая, Кипр, футбол, Грузия


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