Грузинский футболист спас свой клуб от поражения

Для форварда сборной Грузии гол в ворота "Эрмиса" стал седьмым в 11 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра

ТБИЛИСИ, 13 дек – Sputnik. Нападающий сборной Грузии и кипрского "Анортосиса" Георгий Квилитая помог своему клубу сыграть вничью в XIV туре чемпионата Кипра.

В выездном матче против "Эрмиса" "Анортосис" уступал со счетом 0:1, но гол Квилитая на 78 минуте позволил клубу из Фамагусты заработать одно очко. Встреча завершилась вничью 1:1.

Для Квилитая этот гол стал седьмым в 11 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Кипра. Также на счету грузинского нападающего одна результативная передача.

Что касается "Анортосиса", то на данный момент клуб из Фамагусты занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера "Аполлона" на два пункта.

В составе "Анортосиса" выступают сразу четыре футболиста сборной Грузии: Георгий Лория, Муртаз Даушвили, Торнике Окриашвили и Георгий Квилитая. Возглавляет команду грузинский специалист Темур Кецбая.