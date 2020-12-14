The Washington Post восхитилась грузинскими шахматистками

В авторитетной газете вдохновились данной темой после оглушительного успеха мини-сериала Netflix "Ход королевы", в которой упомянули гроссмейстера Нону Гаприндашвили

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Одно из самых авторитетных международных изданий The Washington Post посвятило статью самых известным и талантливым грузинским шахматисткам. Материал называется "Грузинские женщины правили шахматами в советское время. Новое поколение гонится за той же славой "ферзевого гамбита".

Автор статьи Инна Лазарева начинает свой рассказ с 17-летней Като Пипия, которая в октябре 2020 года выиграла школьный чемпионат мира по онлайн-шахматам. Лазарева уверенна, что новое поколение грузинских шахматисток заявит о себе точно так же, как когда-то легендарная Нона Гаприндашвили.

"На протяжении десятилетий крошечная Грузия удерживает большой вес на мировой шахматной арене. Для грузинских женщин тропа была проложена их собственной героиней, Ноной Гаприндашвили, чье восхождение на вершину шахматного мира в эпоху холодной войны имеет свои параллели с вымышленной Бет Хармон из "Королевского гамбита (прим. сериал Netflix)", — пишет The Washington Post.

Гаприндашвили в 1978 году вошла в историю, став первой женщиной, получившей звание гроссмейстера. В свои 79 лет она все еще играет на турнирах. Она выиграла женскую секцию в категории 65 лет и старше на чемпионате мира среди взрослых в Бухаресте, Румыния, в ноябре 2019 года "и вдохновляет новое поколение девочек и молодых женщин в стране, где чемпионки по шахматам могут получить статус звезды".

Отметила автор статьи и легендарную Майю Чибурданидзе, которая боготворила Гаприндашвили в детстве, но победила ее в 1978 году, став обладательницей титула чемпионки мира по шахматам среди женщин и удерживая его в течение 13 лет. Чибурданидзе стала второй после Гаприндашвили женщиной, ставшей гроссмейстером.

Еще одна успешная грузинская шахматистка, о которой упоминало WP, — это Нана Александрия. Она трижды выиграла чемпионат Советского Союза среди женщин в возрасте до 20 лет и стала "женским международным гроссмейстером".

WP обращает внимание читателей еще на один любопытный факт - как в 80-ые и 90-ые годы новорожденных девочек в Грузии называли либо Нонами, либо Нанами, или же Майями. В качестве подтверждения того, какой популярностью пользовались в стране шахматы, автор рассказывает об одном гроссмейстере Нане Дзагнидзе, которую отец назвал в честь легендарной Наны Александрия.

The Washington Post рассказывает и о трудностях, с которыми столкнулись шахматисты в период пандемии коронавируса. "Пока бушует пандемия, часы в огромном шахматном дворце Тбилиси, посвященном Гаприндашвили, молчат. Зал, когда-то переполненный зрителями, пустует. Пожелтевшие плакаты давно ушедших шахматных суперзвезд громоздятся, покрываясь пылью и плесенью", - пишет автор.

В завершении статьи автор приводит слова легендарной королевы шахмат Ноны Гаприндашвили: "Шахматы для меня - это моя жизнь".