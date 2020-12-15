Тренер сборной Грузии по регби прокомментировал жеребьевку чемпионата мира

По итогам жеребьевки, состоявшейся в Париже, сборная Грузии, скорее всего, попадет в группу "С" вместе с командами Австралии, Уэльса, Фиджи и победителем квалификации

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира, который состоится в 2023 году во Франции, говорится в сообщении на сайте Союза регби Грузии.

"Учитывая наш низкий посев, мы и не ожидали легкой группы. По логике вещей, мы должны попасть в группу "С", где сыграем с теми же командами, что и в Японии в 2019 году. Однако я не думаю, что любая другая группа была бы легче. Сложно сказать, в какой форме сборные подойдут к Кубку мира. Австралия и Уэльс фактически создают новые команды. Неизвестно и то, что из себя будет представлять сборная Фиджи через три года", – сказал наставник "лелос".

При этом Маисашвили отметил и шансы сборной Грузии. По словам тренера, многое будет зависеть от того, как часто "лелос" будут проводить тест-матчи со сборными первого уровня.

По итогам жеребьевки, состоявшейся в Париже, сборная Грузии, скорее всего, попадет в группу "С" вместе с командами Австралии, Уэльса, Фиджи и победителем квалификации. Это произойдет в том случае, если грузинские регбисты станут победителями Кубка европейских наций сезона 2021-2022.

Учитывая, что сборная Грузии выигрывала этот турнир девять раз за последние 10 лет (лишь в 2017 году титул достался Румынии), подобное развитие событий выглядит вполне логичным. Если же "лелос" не удастся стать лучшей команды на Кубке европейских наций, то они попадут в группу "В" вместе с ЮАР, Ирландией, Шотландией и представителем Азии или Океании.

На прошлом чемпионате мира в Японии, сборная Грузии выступала в одной группе с Австралией (8:27), Уэльсом (14:43), Фиджи (10:45) и Уругваем (33:7).

Чемпионат мира по регби 2023 года пройдет во Франции с 8 сентября по 21 октября.