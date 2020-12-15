Футболист сборной Грузии может покинуть Россию и перебраться в Турцию

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу и волгоградского "Ротора" Саба Кверквелия уже этой зимой может покинуть российский чемпионат и перебраться в Турцию. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус.

"Кверквелия может продолжить карьеру в турецком клубе. Уже этой зимой Саба может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров. Летом Кверквелия перешел из "Локомотива" в "Ротор" на правах аренды. В составе нового клуба и сборной Грузии Кверквелия играет постоянно. Может, не блестяще, но добротно, на вполне приличном уровне, чтобы быть замеченным скаутами из Турции. Контракт у Кверквелия с "Локомотивом" заканчивается летом 2021 года, поэтому выкуп у "железнодорожников" будет символическим. Соломону удачи", - написал Геркус.

Также Геркус отметил, что уход Кверквелия, который в составе "Локомотива" стал чемпионом России и дважды обладателем Кубка страны, связан с приобретением "железнодорожниками" Слободана Райковича. По словам Геркуса, грузинского защитника просто выставили из команды.

О том, какой турецкий клуб проявляет интерес к Кверквелия, не сообщается.

Кверквелия перешел в "Локомотив" из казанского "Рубина" в феврале 2017 года. В составе "железнодорожников" грузинский защитник стал чемпионом России (2018), дважды выиграл Кубок страны (2017, 2019) и Суперкубок России (2019). Помимо этого в послужном списке Кверквелия два "серебра" РПЛ вместе с "Локомотивом" (2019, 2020).

Летом этого года грузин был отдан в аренду в "Ротор", который оформил переход из ФНЛ в РПЛ. За волгоградский клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице, Кверквелия провел 10 матчей, не отметившись полезными действиями.