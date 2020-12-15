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Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия попал в список лучших молодых футболистов Европы

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (124)
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В текущем сезоне чемпионата России грузинский полузащитник в четырех встречах признавался игроком матча

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Футбольная обсерватория CIES включила полузащитника сборной Грузии и казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелия в список лучших молодых (до 21 года) футболистов Европы.

CIES провела исследования игры молодых футболистов из 30 европейских чемпионатов в шести категориях: жесткость (выигранные дуэли в защите), отбор, передачи (касания с мячом), дриблинг, создание голевых моментов и удары. Кварацхелия победил в категории дриблинг.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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В текущем сезоне РПЛ у грузинского полузащитника 89 попыток дриблинга, из которых 45 успешных. Для сравнения – у Клинтона Н"Жи из "Динамо" и Бернарда Бериши из "Ахмата", идущих за Кварацхелия, столько же попыток, сколько у грузина удачных обводок. Доминирование Кварацхелия на лицо.

Стоит также отметить, что в список CIES попал еще один футболист с грузинской фамилией – Константин Марадишвили. 20-летний защитник ЦСКА занял седьмое место по количеству отборов.

В текущем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи и заработал для своих партнеров несколько пенальти. В четырех встречах грузинский полузащитник признавался игроком матча.

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В заключительном матче календарного года против "Ахмата" (16 декабря) Кварацхелия не поможет "Рубину" из-за дисквалификации. Во встрече XVIII тура против "Тамбова" полузащитник получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне, влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

Темы:
Грузинские футболисты в России (124)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол


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