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Российский боец Хабиб Нурмагомедов

Каха Каладзе и Хабиб Нурмагомедов обменялись футболками с автографами

© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1078)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201215/250353129/Kakha-Kaladze-i-Khabib-Nurmagomedov-obmenyalis-futbolkami-s-avtografami.html

Менеджер Хабиба обсудил с мэром Тбилиси стратегию развития смешанных боевых искусств (ММА) в Грузии и регионе

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе провел в столице Грузии встречу с Ризваном Магомедовым, который является менеджером действующего чемпиона UFC – Хабиба Нурмагомедова.

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов
© photo: Sputnik / Said Tsarnayev
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На встрече обсуждалась стратегия развития смешанных боевых искусств (ММА) в регионе.

"Думаю, начало положено хорошее, перспективы светлые, будем двигаться в нужном направлении. Спасибо за теплый прием", - написал Магомедов в своем Instagram.

После завершения встречи Каладзе передал для Нурмагомедова футболку со своим автографом, а также в своем Instagram выложил фото футболки, которую ему отправил российский спортсмен.

Темы:
Спорт в Грузии (1078)
Теги:
спорт, Каха Каладзе


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