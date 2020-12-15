Каха Каладзе и Хабиб Нурмагомедов обменялись футболками с автографами

Менеджер Хабиба обсудил с мэром Тбилиси стратегию развития смешанных боевых искусств (ММА) в Грузии и регионе

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе провел в столице Грузии встречу с Ризваном Магомедовым, который является менеджером действующего чемпиона UFC – Хабиба Нурмагомедова.

На встрече обсуждалась стратегия развития смешанных боевых искусств (ММА) в регионе.

"Думаю, начало положено хорошее, перспективы светлые, будем двигаться в нужном направлении. Спасибо за теплый прием", - написал Магомедов в своем Instagram.

После завершения встречи Каладзе передал для Нурмагомедова футболку со своим автографом, а также в своем Instagram выложил фото футболки, которую ему отправил российский спортсмен.