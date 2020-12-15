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Водное поло

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси стартовали с поражения в Лиге чемпионов

Aquatic Sports Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (128)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201215/250353353/Vaterpolisty-Dinamo-Tbilisi-startovali-s-porazheniya-v-Lige-chempionov.html

Следующий матч в Лиге чемпионов "Динамо" Тбилиси проведет 16 декабря против испанской "Барселонеты"

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили в Будапеште итальянской "Брешии" со счетом 9:15.

Грузинский клуб великолепно провел первую четверть, в которой победил 4:2. Дублем отметился Марко Элача, а по голу на свой счет записали Сандро Адеишвили и Андриа Битадзе. К сожалению, стартовый отрезок стал единственным успешным для "Динамо".

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В двух последовавших четвертях итальянцы превзошли "динамовцев" во всех компонентах, забросив в ворота соперника 10 мячей и пропустив всего дважды. Судьба противостояния была предрешена.

В заключительном отрезке команды забросили по три мяча в ворота друг друга и установили окончательный счет 15:9. Самым результативным в составе победителей стал Ангелос Влачопулос, забросивший пять мячей.

Следующий матч на турнире "Динамо" Тбилиси проведет 16 декабря против испанской "Барселонеты".

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (128)
Теги:
спорт, Грузия


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