Ватерполисты "Динамо" Тбилиси стартовали с поражения в Лиге чемпионов

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили в Будапеште итальянской "Брешии" со счетом 9:15.

Грузинский клуб великолепно провел первую четверть, в которой победил 4:2. Дублем отметился Марко Элача, а по голу на свой счет записали Сандро Адеишвили и Андриа Битадзе. К сожалению, стартовый отрезок стал единственным успешным для "Динамо".

В двух последовавших четвертях итальянцы превзошли "динамовцев" во всех компонентах, забросив в ворота соперника 10 мячей и пропустив всего дважды. Судьба противостояния была предрешена.

В заключительном отрезке команды забросили по три мяча в ворота друг друга и установили окончательный счет 15:9. Самым результативным в составе победителей стал Ангелос Влачопулос, забросивший пять мячей.

Следующий матч на турнире "Динамо" Тбилиси проведет 16 декабря против испанской "Барселонеты".