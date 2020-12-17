Грузинские ватерполисты снова проиграли в Лиге чемпионов

Следующий матч в розыгрыше Лиги чемпионов "Динамо" Тбилиси проведет 17 декабря против черногорского "Ядрана"

ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили во втором матче Лиги чемпионов. В Будапеште грузинский клуб проиграл одному из фаворитов турнира испанской "Барселонете" со счетом 5:17.

На протяжении всего матча испанцы владели подавляющим преимуществом. Первую четверть динамовцы проиграли 0:5, а свой первый гол сумели забить только в середине второго игрового отрезка, сделав счет 1:6. Отличился капитан команды Марко Элача.

Самым результативным игроком встречи стал Альваро Гранадос, забросивший в ворота "Динамо" пять мячей. По три точных броска на счету Фелипе Перроне и Александра Бодегаса.

Следующий матч на турнире "Динамо" Тбилиси проведет 17 декабря против черногорского "Ядрана".