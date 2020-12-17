Грузинские футболистки проиграли во втором матче Лиги чемпионов УЕФА

По сумме двух матчей, "Росенгард" победил со счетом 17:0 – в первой игре, состоявшейся в Тбилиси неделю назад, шведский клуб победил 7:0

ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Грузинский футбольный клуб "Ланчхути" уступил шведскому "Росенгарду" 0:10 в ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов УЕФА, состоявшемся в Мальмё.

В каждом из таймов скандинавские футболистки забили по пять мячей в ворота грузинской команды. Елена Цанкович стала автором хет-трика, а Санне Тролсгаард и Анна Анвегард оформили по дублю. В общей сложности футболистки "Росенгарда" нанесли 28 (!) ударов в створ ворот "Ланчхути".

Что касается подопечных Георгия Чхаидзе, то грузинские футболистки не создали ни одного опасного момента у ворот соперниц.

Таким образом, по сумме двух матчей, "Росенгард" победил со счетом 17:0. В первой игре, состоявшейся в Тбилиси неделю назад, шведский клуб победил 7:0.

"Ланчхути" стал первым в истории грузинским клубом, которому удалось пробиться в основную сетку женской Лиги чемпионов УЕФА. В квалификации грузинские футболистки обыграли "Окжетпес" из Казахстана (1:0) и румынский "Клуж" (2:1).