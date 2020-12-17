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Футболисты ташкентского Пахтакора

Шота Арвеладзе вывел ташкентский "Пахтакор" в финал Кубка Узбекистана

photo: Pakhtakor Football Club / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (131)
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В текущем сезоне ташкентский клуб под руководством Арвеладзе уже досрочно выиграл чемпионат Узбекистана

ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Ташкентский "Пахтакор" под руководством грузинского специалиста Шота Арвеладзе второй год подряд сыграет в финале Кубка Узбекистана по футболу.

В полуфинале подопечные Арвеладзе обыграли "Коканд 1912" со счетом 3:0. В финале "Пахтакор" сыграет с АГМК из Алмалыка.

Шота Арвеладзе
photo : Shota Arveladze / FB
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"Из-за некачественного поля мы не смогли показать своей лучшей игры. И все же мы победили. Я благодарю своих ребят за то, что выложились до конца и заслужили выход в финал. Делать какие-то прогнозы на решающий матч Кубка очень сложно. Например, в Грузии в финале сыграли представители второго дивизиона", - сказал Арвеладзе на послематчевой пресс-конференции, сообщает Sputnik Узбекистан.

В прошлом году под руководством Арвеладзе "Пахтакор" впервые в своей истории выиграл требл: стал чемпионом Узбекистана, стал обладателем Кубка страны и Кубка Лиги. В текущем сезоне ташкентский клуб уже досрочно выиграл чемпионат страны. Теперь у "Пахтакора" есть возможность, как минимум, сделать дубль.

Финал Кубка Узбекистана состоится 20 декабря.

შოთა არველაძე
photo: Shota Arveladze / FB
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В конце текущего года у Арвеладзе истекает контракт с "Пахтакором". Согласятся стороны продлить соглашение или нет – пока неизвестно.

Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере грузинского специалиста стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, Арвеладзе возглавил "Пахтакор".

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (131)
Теги:
Шота Арвеладзе, клуб "Пахтакор", Узбекистан, футбол


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