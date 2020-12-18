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Сборная Грузии по водному поло

После череды поражений динамовцы Тбилиси набрали первые очки в Лиге чемпионов

photo: WPC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1079)
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Благодаря победе динамовцы набрали первые очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и расположились на четвертом месте в группе

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси одержали первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В Будапеште грузинский клуб обыграл черногорский "Ядран" со счетом 11:8.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. Стартовый отрезок остался за динамовцами (2:1), а второй – за балканской командой (3:2).

Соревнования по водному поло
© CC BY 2.0 / Tsutomu Takasu / All Japan Water Polo Championships
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси узнали своих соперников в Лиге чемпионов

Решающей стала третья четверть, которую подопечные Зуки Руруа выиграли 3:0, благодаря точным броскам Йована Сарича, Марко Йелачи и Бориса Вапенски. Заключительный отрезок также прошел в равной борьбе и завершился вничью 4:4.

Самыми результативными в составе "Динамо" стали Марко Йелача и Андриа Битадзе, на счету которых по три точных броска.

Благодаря победе над "Ядраном" динамовцы набрали первые очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и расположились на четвертом месте в группе, возглавляет которую испанская "Барселонета". Ранее они потерпели поражения в играх с "Брешией" (9:15) и "Барселонетой" (5:17).

Следующие матчи в Лиге чемпионов "Динамо" Тбилиси проведет уже в марте 2021 года.

Темы:
Спорт в Грузии (1079)
Теги:
Клуб "Динамо" Тбилиси, спорт


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