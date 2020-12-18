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Игрок Рубина Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия признан лучшим спортсменом Татарстана

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (125)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201218/250388984/Khvicha-Kvaratskheliya-priznan-luchshim-sportsmenom-Tatarstana.html

"Рубин" уже получал предложения о продаже грузинского футболиста в районе 10-15 миллионов евро от российских клубов, пишет издание

ТБИЛИСИ, 18 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим спортсменом Татарстана в 2020 году по версии издания Business-Gazeta.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Nasirov
Хвича Кварацхелия в топ-10 лучших футболистов первого круга чемпионата России

"Давно в "Рубине" не было футболистов, из-за которых болельщики хотели бы включать матчи команды или приходить на стадион. Грузинский вундеркинд Хвича Кварацхелия – как раз такой. Его игра вернула интерес к "Рубину" как со стороны прессы, так и нейтральных болельщиков. Невероятный дриблинг, важнейшие голы, хитрые передачи, заработанные пенальти, лидерство в РПЛ по обводками постоянный интерес европейских клубов: Хвича в 2020 году – самое яркое пятно в клубе, пока не радующее поклонников результатами и титулами", - так пишет издание о грузинском полузащитнике.

Как отмечает издание, на сегодняшний день Кварацхелия - это футболист, от которого не отказался бы ни один клуб чемпионата России. Ссылаясь на свои источники, business-gazeta пишет, что "Рубин" уже получал предложения о продаже футболиста в районе 10-15 миллионов евро от российских клубов. А агент полузащитника рассказывал, что на него выходили представители "Торино", "Сассуоло", "Зальцбурга", "Удинезе" и "Гента".

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Хвича Кварацхелия попал в список лучших молодых футболистов Европы

"Дриблинг и нестандартные решения Хвичи ставят в тупик соперников и заставляют вздыхать стадион. Люди в Казани, уставшие от тактических шахмат и постоянной борьбы вместо воздушного футбола, смотрят на грузина влюбленными глазами. Хвича вернул веру в романтический футбол, где эмоции от тонкого паса, яркой обводки и хитрого удара важнее любых правильно закрытых зон. Безусловно, футболисту повезло с тренером Леонидом Слуцким, который ценит лучшие качества игрока и развивает в нем новые умения без ущерба для зрелищности", - характеризует игру Кварацхелия издание.

Лучший футболист Татарстана – это не единственное признание Кварацхелия в текущем сезоне. Грузинский полузащитник попал в топ-10 лучших футболистов по итогам первого круга чемпионата России, а также попал в список лучших молодых футболистов Европы (до 21 года).

Кварацхелия выступает за "Рубин" с лета прошлого года. В текущем сезоне грузинский полузащитник провел за "Рубин" 16 матчей, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи и заработал для своих партнеров несколько пенальти. В четырех встречах Кварацхелия признавался лучшим игроком матча.

Темы:
Грузинские футболисты в России (125)
Теги:
Хвича Кварацхелия, клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол, Россия, Грузия


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